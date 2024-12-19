Многие допускают эту ошибку. Почему "роковини" это не о трагедии

Это нужно запомнить раз и навсегда

Многие украинцы употребляют слово "роковини" в привязке исключительно к трагическим событиям. Однако его можно использовать в контексте любых годовщин.

Об этом рассказал украинский языковед и известный учитель Александр Авраменко. Он подчеркнул, что как в старых, так и в современных толковых словарях лексема "роковини" не имеет отрицательного оттенка.

Он также привел слова профессора Александра Пономарива, который подчеркивал, что "роковини" это синонимы на обозначение календарной даты, когда заканчивается год от начала какого-то события, радостного или печального. В подтверждение этого он привел цитату Михаила Коцюбинского: "Сьогодні дістав листа од Лисенка. Прохає прислати йому щось до збірника, який має вийти в столітні роковини нашої новітньої літератури".

Напомним, что в украинском прощаться можно не только словом "бувай", ведь существует куча синонимов, которые могут расширить словарный запас.

Ранее "Телеграф" писал о том, как правильно нужно писать слова с частицей "пів". Многие путаются при написании"пів року" или "півроку", "пів’яблука" или "пів яблука" и т.д. Есть несколько простых правил, которые следует уяснить.