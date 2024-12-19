Багато хто припускається цієї помилки. Чому "роковини" це не про трагедію

Це потрібно запам'ятати раз і назавжди

Багато хто з українців вживають слово "роковини" у прив'язці виключно до трагічних подій. Проте його можна вживати у контексті будь-яких річниць.

Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко. Він наголосив, що як у старих, так і в сучасних тлумачних словниках лексема "роковини" не має негативного відтінку.

Він також навів слова професора Олександра Пономаріва, який наголошував, що "роковини" це синоніми на позначення календарної дати, коли закінчується рік від початку якоїсь події, радісної чи сумної. На підтвердження цього він навів цитату Михайла Коцюбинського: "Сьогодні дістав листа од Лисенка. Прохає прислати йому щось до збірника, який має вийти в столітні роковини нашої новітньої літератури".

Нагадаємо, що в українській прощатися можна не тільки словом "бувай", адже існує купа синонімів, які можуть розширити словниковий запас.

Раніше "Телеграф" писав про те, як правильно потрібно писати слова з часткою "пів". Багато хто плутається при написанні "пів року" або "півроку", "пів’яблука" або "пів яблука" тощо. Є кілька простих правил, які слід запам’ятати.