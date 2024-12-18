Большинство до сих пор путается. Как правильно говорить на украинском – на Буковелі или у Буковелю

Большинство людей допускают элементарную грамматическую ошибку, когда рассказывают о своем путешествии

В мире туризма и активного отдыха Буковель стал настоящей легендой среди украинцев. Однако вместе с популярностью курорта появилась и распространенная речевая ошибка, которую следует исправить.

В последние годы все чаще можно услышать фразу "ми приїхали з Буковелі". Однако это совершенно неправильно, поэтому "Телеграф" исправляет ошибку.

Автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на Радио Трек Ольга Багний объяснила, как правильно употреблять это слово. Буковель – это существительное мужского рода, поэтому правильной формой будет "ми приїхали з Буковелю".

Почему именно "з Буковелю"?

Во-первых, Буковель – это название горнолыжного курорта, который расположен в Ивано-Франковской области. Как существительное мужского рода, он требует соответствующей грамматической формы при употреблении с предлогом.

Распространенное заблуждение

Многие бессознательно говорят "у Буковелі", путая грамматические формы. Это довольно распространенное заблуждение, которое может вызвать улыбку у языковедов и людей, заботящихся о культуре речи.

Как запомнить?

Простой способ – всегда думать о роде существительного. Буковель — мужского рода, поэтому форма "з Буковелю" единственно правильная. Также с большинством пространственных существительных и географических названий употребляют предлог в (у) и до. То есть "Їду у Буковель", а не "Їду на Буковель".

Примеры правильного употребления:

"Ми повернулися з Буковелю минулого тижня";

"Які враження привіз з Буковелю?";

"Зимові канікули у Буковелю запам'ятаються назавжди".

Давайте заботиться о культуре украинского языка. Помните, что правильная речь — это не только уважение родного языка, но и показатель образованности и интеллигентности.

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