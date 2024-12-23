Никогда не говорите "мені обідно": как на украинском должна звучать эта фраза

Лингвист объяснил важный нюанс

Многие украинцы продолжают использовать суржик в своей речи и один из частых его примеров — фраза "Мені обідно". Есть множество вариантов, которыми ее можно заменить.

Доктор филологический наук, профессор Александр Пономарив рассказал, как на украинский перевести эту фразу правильно. Стоит запомнить, что в украинском языке нет слова "обідно".

По словам Пономарива, чтобы выразить свои неприятные эмоции, правильнее сказать на украинском языке "мені прикро" или "мене це ображає".

В то же время можно использовать фразу "мені образливо". Это не будет считаться ошибкой. Однако первый вариант будет считаться правильнее.

Например: "Мені прикро, що я не зміг допомогти вчасно" или "Мені прикро, що наші плани зірвалися через непередбачені обставини".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно писать на украинском языке: "Новий Рік", "Новий рік" или "новий рік". Известный языковед и учитель Александр Авраменко объяснил правила.

Также "Телеграф" рассказывал, как правильно поздравлять с зимними праздниками на украинском и чего надо избегать. Например, оборот "с наступающим" — это калька с русского языка. В украинском же есть несколько вариантов этого выражения, которые звучат гораздо благозвучнее.