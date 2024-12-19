"Наряджати" или "прикрашати" елку: как будет правильно на украинском

Современные толковые словари украинского языка не указывают на то, что одно из этих слов является "неправильным"

Новогодняя елка – один из самых ярких символов зимних праздников, и каждая семья имеет свою традицию ее оформления. Однако каждый год перед многими встает вопрос: как правильно сказать по-украински — "наряжать" или "украшать" елку?

"Телеграф" поможет разобраться в этом вопросе. А также расскажет, что означают эти слова.

" Наряджати " — это слово происходит от праславянского "нарядъ", что означает "одежда, убранство, снаряжение". В современном украинском языке "наряжать" имеет значение "одевать кого-то или что-то в красивую или праздничную одежду". Например, "наряжать ребенка" или "наряжать куклу".

" — это слово происходит от праславянского "нарядъ", что означает "одежда, убранство, снаряжение". В современном украинском языке "наряжать" имеет значение "одевать кого-то или что-то в красивую или праздничную одежду". Например, "наряжать ребенка" или "наряжать куклу". "Прикрашати" - это слово имеет более широкое значение. Оно означает "делать что-нибудь хорошее, добавляя элементы декора". Например, "украшать комнату" или "украшать елку". Корень слова происходит от слова "красивый", подчеркивающий эстетический аспект действия.

Есть ли отличие в значении

Если анализировать фразы "наряжать елку" и "украшать елку", можно заметить, что они описывают то же действие — оформление елки. Однако есть тонкие оттенки значений:

"Наряджати" больше напоминает процесс одевания елки, что создает образ живого существа, которое "одевают" в праздничное платье. Это слово чаще используется в разговорной речи.

больше напоминает процесс одевания елки, что создает образ живого существа, которое "одевают" в праздничное платье. Это слово чаще используется в разговорной речи. "Прикрашати" подчеркивает сам процесс добавления эстетических элементов и является стилистически нейтральным.

Что говорит словарь

Современные толковые словари украинского языка не указывают на то, что одно из этих слов "неправильно" в контексте елки. Оба варианта считаются нормативными, однако "украшать елку" несколько распространено.

В неформальных разговорах можно говорить "наряджати ялинку" — это добавляет уюта и теплоты.

В письменных текстах, официальных документах или литературных произведениях лучше использовать "прикрашати ялинку".

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