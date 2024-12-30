Как правильно поздравлять с Новым годом и писать эту фразу на украинском
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В преддверии новогодних праздников этот нюанс стоит запомнить каждому
С начала полномасштабной войны многие украинцы стараются переходить на родной язык. Однако некоторые продолжают допускать грубую кальку с русского и не знают, как правильно поздравить бликих с Новым годом и как правильно написать эту фразу.
"Телеграф" расскажет не только о том, как правильно писать название этого праздника на украинском языке, но и как правильно поздравить с Новым годом.
Как правильно писать: новый год или Новый год
Так, оба варианта правильны, но все зависит от контекста. Если речь идет о празднике, который отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января, то первое слово пишем с большой буквы, а второе — с маленькой: Новый год. Об этом сообщает "NV".
Если же речь идет о календарной величине, равной 365 дням, то оба слова пишутся с маленькой буквы. К примеру: "С начала нового года предприятие откроет еще десятки вакансий".
Как правильно поздравить с Новым годом на украинском языке
"Наступаючий" нужно заменить на "прийдешній". Ведь праздник ни на кого не "наступает", а "приходить" или "настає".
Если вы собираетесь поздравлять близких с Новым годом, то можете использовать одну из следующих фраз:
- Щасливого Нового року!
- Щастя тобі в Новому році!
- Хай щастить Вам у Новому році!
- Веселих свят!
Полезные советы
- еще одна распространенная ошибка — ударение. Поздравлять нужно не с нОвым годом, а з новИм роком — ударение на второй слог.
- слово празнік, которое является калькой с русского следует заменить на на слово свято.
- фразу слідуючий рік нужно заменить на наступний рік або 2025 рік.
- также ошибка — слово зимній. На украинском языке следует говорить зимовий.
- а на елку вешают іграшки, а не ігрушки.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как будет правильно на украинском "наряджати" или "прикрашати" елку. Как оказалось, есть тонкие оттенки значений.