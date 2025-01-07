Вы точно слышали обе эти версии: украинские корни мирового джазового стандарта

Народная песня превратилась в музыкальную легенду, у которой немало версий исполнения на разных языках мира

Одна из самых известных джазовых композиций всех времен имеет неожиданные украинские корни. Речь идет о легендарной "Summertime" Джордже Гершвине, которая берет свое начало от украинской народной колыбельной "Ой ходить сон коло вікон".

История украинской колыбельной уходит в глубину веков. Первое письменное упоминание о ней появилось в альманахе "Русалка Днестровая" в 1837 году, где песня была обозначена как "лелиальная". Однако ее настоящий возраст установить невозможно, ведь, как и большинство народных песен, она передавалась из поколения в поколение устно.

Особую роль в популяризации колыбельной сыграл выдающийся украинский композитор и дирижер Александр Кошиц. Он создал хоровую обработку песни на основе фортепианной миниатюры Василия Барвинского. Именно версия Кошица совершила путешествие за океан вместе с Украинской республиканской капеллой.

В 1919 году, по поручению Симона Петлюры, капелла отправилась с концертным туром по Европе и Америке, чтобы представлять украинскую культуру миру. Из-за падения УНР коллектив не смог вернуться на родину и продолжил свою деятельность в США. Кстати, именно этот хор познакомил американскую публику со "Щедриком" Николая Леонтовича, впервые исполнив его в Нью-Йорке в 1922 году.

Судьбоносная встреча украинской колыбельной с будущим джазовым стандартом состоялась в 1929 году. Один из концертов украинской капеллы посетил молодой бродвейский композитор Джордж Гершвин с семьей. Его родители, эмигранты из Одессы часто посещали выступления украинских коллективов. В тот период Гершвин работал над оперой "Порги та Бесс" и искал вдохновение для новых мелодий.

Услышав нежную мелодию "Ой ходит сон у окон", композитор использовал ее мотивы для создания арии "Summertime". Опера была завершена в 1934 году, и именно эта ария стала ее самой яркой жемчужиной. Сегодня "Summertime" существует в более чем 23 000 копий на разных языках мира. Особую популярность песня приобрела после записи Билли Холидей в 1936 году.

Этот культурный феномен демонстрирует, как украинское народное творчество повлияло на мировую музыкальную культуру. Сегодня "Summertime" можно услышать на разных языках мира – от болгарского до зула, а мелодия украинской колыбельной продолжает звучать в одном из самых известных джазовых стандартов.

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