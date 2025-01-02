"За двумя зайцами" не спешили показывать в Союзе: как "худший фильм года" стал украинской киноклассикой

Фильм, первоначально получивший негативные отзывы критиков и ограниченный прокат, впоследствии вошел в 20 лучших украинских фильмов всех времен

21 декабря 1961 года на экраны вышел культовый украинский фильм "За двумя зайцами", который стал важной частью национальной кинематографии. Премьера ленты состоялась в Киеве, в Дарницком клубе железнодорожников, сегодня известном как Дворец культуры "Дарница".

Этот фильм, снятый режиссером Виктором Ивановым, имеет интересную и сложную историю, отражающую не только творческие поиски художников, но и социально-политический контекст того времени. В конце концов, он стал не только комедией, но и социальной критикой, отражавшей реалии того времени.

История создания

Режиссер Виктор Иванов давно мечтал экранизировать водевиль Михаила Старицкого, написанный в 1883 году. Однако сначала кинематографическое начальство не спешило поддерживать проект. Сюжет о жулике-женихе казался мелочным по сравнению с революционными темами. Чтобы получить разрешение на съемку, Иванов решил представить фильм в качестве сатиры на молодежную субкультуру "стиляг", которая в то время активно критиковалась советской властью.

Выбор актеров

Работа над фильмом началась в 1960 году. На роль жулика Свирида Голохвастова был приглашен Николай Гриценко, популярный актер Московского театра им. Вахтангова. А на роль неудачницы невесты Прони утвердили Майю Булгакову, которая на тот момент была известна больше как солистка эстрадного оркестра Леонида Утёсова. Однако из-за смены Булгаковой на Маргариту Криницыну возникли конфликты между режиссером и актрисой.

Криницина, до этого исполнявшая лишь незначительные роли, попала на главную роль благодаря случайной встрече с Ивановым во время проб. Режиссер поначалу не одобрил эту кандидатуру, считая, что ее навязали ему из-за связей ее мужа с руководством студии. Это привело к напряженным отношениям во время съемки.

Съемки и локации

Большинство сцен были сняты в павильоне Киевской киностудии им. Довженко, но некоторые эпизоды происходили на киевских улицах, таких как Андреевский спуск и Контрактовая площадь. Режиссер активно импровизировал на съемочной площадке, добавляя к сценарию новые диалоги и каламбуры.

Премьера и реакция

Фильм получил скромную II категорию от Госкино СССР, что ограничивало его прокат только по территории УССР. Однако премьера оказалась успешной: зрители штурмовали кассы. Критики же назвали фильм "худшим фильмом 1961 года". Тем не менее популярность картины быстро выросла, и ее переозвучили на русском языке для всесоюзного проката.

"За двумя зайцами" стал классикой украинского кино и занимает 17-ю позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кинематографа. Фразы из фильма стали крылатыми: "А то шкварчала ваша папироска!" — знают даже те, кто не видел картину.

В 2013 году оригинальная украинская версия фильма была найдена в Мариуполе после почти полувекового забвения. Сегодня "За двумя зайцами" доступен для просмотра в интернете и продолжает радовать новые зрительские поколения своей неповторимой атмосферой и юмором.

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