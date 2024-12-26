Был медиком по образованию, но написал более 100 песен: тайны жизни и смерти Владимира Ивасюка
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Его трагическая гибель в 1979 году до сих пор вызывает вопросы.
Владимир Ивасюк – выдающийся украинский композитор, оставивший незабываемый след в истории музыки Украины. Его самые известные произведения, такие как "Червона рута" и "Водограй", обрели популярность не только в Украине, но и за ее пределами, став символами украинской культуры.
Вот несколько интересных деталей о его жизни и творчестве. "Телеграф" делится подробностями с читателями.
Ранние годы и образование
Владимир Михайлович Ивасюк родился 4 марта 1949 в Кицмане, в семье учителей. Его отец Михаил Ивасюк был писателем и исследователем, что повлияло на развитие творческих способностей Владимира. С раннего возраста он проявлял таланты в музыке, учась играть на фортепиано, гитаре, скрипке и виолончели.
Образование и карьера
Ивасюк имел медицинское образование, окончив Львовский медицинский институт в 1973 году. Однако его настоящее призвание заключалось в музыке. Он начал писать песни еще в юном возрасте, а первая его композиция — "Колыбельная для Оксанки" — была написана для младшей сестры. В течение своей короткой жизни, которая оборвалась в 30 лет, Ивасюк создал более 100 песен и около 50 инструментальных произведений.
Личная жизнь
У Владимира было несколько романтических отношений. Его первой любовью была Людмила Шкуркина, с которой он учился в музыкальной школе. В последние годы своей жизни он встречался с Татьяной Жуковой, солисткой Львовского оперного театра. Родители Ивасюка не одобряли их отношения из-за репутации Татьяны
Творчество и национальная идентичность
Ивасюк отказывался писать музыку к русским текстам, подчеркивая свою украинскую идентичность. Он верил, что украинская культура должна быть возрождена и популяризирована среди народа. Как он отмечал: "Мы, украинцы, с колыбели становимся националистами, если матери поют нам украинские колыбельные". Это свидетельствует о его глубоком убеждении в важности национального самосознания.
Гибель и признание
Трагически Владимир Ивасюк был найден мертвым в лесу под Львовом в 1979 году. Его смерть до сих пор остается загадкой и вызывает множество вопросов. В 2009 году он был посмертно отмечен званием Героя Украины президентом Виктором Ющенко.
Интересные факты
- Владимир Ивасюк был не только композитором, но и талантливым художником: он рисовал пейзажи и карикатуры.
- В школьные годы он основал получивший известность вокально-инструментальный ансамбль "Буковинка".
- Первую песню "Колыбельная" он написал в 1964 году, когда ему было всего 15 лет.
Ивасюк открыто выражал свои антисоветские взгляды, что привело к постоянному надзору со стороны КГБ. Он был ярым поклонником западных ценностей и считал себя украинским композитором.
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