"Щедрик" в Париже: как хор Александра Кошица покорил Европу в 1919 году

Хор получил признание на международной арене, в частности благодаря исполнению "Щедрика" Николая Леонтовича.

В 1919 году правительство Украинской Народной Республики отправило в Европу уникальную дипломатическую миссию – музыкальную капеллу под руководством Александра Кошица. Это была не просто художественная поездка, а настоящая культурная дипломатия, цель которой – доказать миру, что Украина – самостоятельное государство с богатой культурой.

Исследовательница Тина Пертусенко рассказала, как украинской песней боролись за независимость более 100 лет назад. Не только дипломаты стремились донести до мирового сообщества правду об Украине, ее культуре.

Миссия: заставить Европу услышать Украину

В то время отношение к Украине было более чем скептическим. Французский консул Эмиль Энно откровенно заявлял, что "Украина, или, точнее говоря, Южная Россия, никогда не имела ни своей истории, ни национальной или этнографической отдельности".

Симон Петлюра, понимая силу искусства, дал четкое поручение: "За неделю чтобы была организована для зарубежного путешествия капелла!". Лучших певцов выбирали на всеукраинском конкурсе, сначала было 100 голосов, затем состав сократили до 80 человек.

Триумфальные гастроли

В течение мая-октября 1919 хор дал почти 40 концертов в городах Центральной Европы: Праге, Вене, Женеве, Берне. Европейская пресса была в восторге. "Украинцы пришли и победили!", "Перед нами настоящий феномен", – писали журналисты. Особенно поражал "Щедрик" Николая Леонтовича.

Парижский триумф

Главная цель капеллы – Париж, где проходила Мирная конференция. 6 ноября 1919 г. в зале Salle Gaveau состоялся концерт, ставший настоящей сенсацией.

Чаще всего на бис просили "Щедрик". Композитор работал над композицией по мотивам народных колядок почти два десятилетия. Первая редакция появилась в 1901, последняя – в 1919 году.

Ведущие парижские издания были в восторге:

Le Nouvelliste: "Еще ни один хор – ни французский, ни иностранный – не представил здесь ничего подобного";

Le Temps: "Это было подлинное откровение";

Le Figaro: "Концерты Украинского национального хора были на грани совершенства".

Но, несмотря на художественный успех, политической поддержки Украина так и не получила. В январе 1921 года капелла получила последний транш государственного финансирования от правительства в изгнании. Коллектив вернулся в Париж. "Щедрик" снова торжествовал, на этот раз – в самом престижном зале Théâtre des Champs-Élysées.

20 января в книге отзывов капеллы свое "Bravo!!!" оставили танцовщицу Айседора Дункан и генерал Морис Пелле. Однако через два дня в оккупированном большевиками селе Марковка агент Всероссийской чрезвычайной комиссии застрелил композитора Николая Леонтовича. Это стало очередным проявлением большевистского террора, приславшего свои "поздравления" французской демократии.

Мировое признание спустя десятилетие

Как говорил публицист Юрий Лавриненко, "попав под пятку Москвы, Украина, так и не узнала о своей мировой культурной победе". Лишь спустя десятилетия мир начал по-настоящему ценить украинскую музыку. Украинская Республиканская Капелла доказала: искусство – мощное оружие самоидентификации и борьбы за независимость.

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