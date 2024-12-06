Голос непокоренной Украины: как песня "Ой у лузі" стала символом борьбы

"Ой у лузі червона калина" — это не просто песня. Это код национальной памяти, послание через поколение

Музыка обладает необычайной силой — она может поднять дух народа, стать голосом целого поколения. Для Украины такой песней стал стрелецкий гимн "Ой у лузі червона калина" — мелодия, прошедшая сквозь столетие сопротивления, запретов и возрождения.

Корни этой песни уходят в глубины украинской истории — ко временам освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого. Ее древнейший вариант, записанный в селе Марьяновка (ныне оккупированном), стал настоящим музыкальным артефактом национального сопротивления.

Рождение легенды: театр, война и поэзия

1913 год, Львовский театр Общества "Русская Беседа". Режиссер Степан Чарнецкий готовит спектакль "Солнце руины". Михаил Коссак, талантливый дирижёр, аранжирует народную мелодию, которая вскоре станет голосом целого поколения.

Именно здесь появляется судьбоносный вариант. Григорий Трух, командир стрелецкой чаты, услышав мелодию, добавляет собственные строфы. В его версии калина становится метафорой Украины – хрупкой, но непокоренной.

Символизм через годы

Уникальность песни – в ее глубоком символизме. Калина – не просто растение. Это код национальной культуры:

красные ягоды – символ пролитой крови;

склоненная ветвь — образ временно оккупированной земли;

"Тан" (танец) — метафора героической борьбы;

"Пшеничку соберем" — обещание будущей победы

Запретная мелодия

Советские времена пытались запретить эту песню. Но она жила — в семейных пересказах Галичины. Даже запрет не смог сломать ее силу.

Второе рождение в XXI веке

28 февраля 2022 г. станет исторической датой. Андрей Хливнюк из "Бумбокса" на Софийской площади превращает древнюю мелодию в послание миру. Миллионы услышали – и песня снова стала оружием. Показательно, что всемирно известные музыканты – от Pink Floyd до The Kiffness – подхватили эту мелодию. Это больше, чем кавер. Это глобальная поддержка.

28 июня 2022 года произошло нереальное событие: более 1000 певцов из почти 50 стран одновременно спели песню. Книга рекордов Гиннеса зафиксировала это как самое массовое исполнение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Холодный Яр стал символом непокоренного украинского духа. Это место, где формировалась судьба Украины в сложнейшие исторические моменты.