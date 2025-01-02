Первая песня в Космосе была на украинском: космонавт № 4 Павел Попович спел "Дивлюсь я на небо" (видео)

Украинский космонавт Павел Попович мог стать первым человеком в космосе

Павел Романович Попович, величайший украинский космонавт, оставил значительный след в истории космонавтики. Его карьера могла сложиться совсем иначе, ведь у него были все шансы стать первым космонавтом мира вместо Юрия Гагарина.

Он родился 5 октября 1930 в Узине, Киевской области. А образование получил в Магнитогорском индустриальном техникуме и военном авиационном училище.

Путь в Космос

В 1960 году Попович был причислен к отряду космонавтов, а уже через год, 18 января 1961 года, генерал Николай Каманин записал в своем дневнике: "Попович по всем данным может быть одним из первых среди шестерки" кандидатов на первый пилотируемый полет. Однако три месяца спустя на орбиту взлетел Гагарин.

Споры и полет

Попович был назначен пилотом для первого в истории группового полета на корабле "Восток-4", состоявшемся 12-15 августа 1962 года. Подготовка к полету проходила в условиях срочного выполнения задачи советского руководства, стремившейся "утереть нос американцам". Генеральный конструктор Сергей Королев настаивал на продолжительности полета трое суток, чтобы установить новый рекорд, тогда как Министерство обороны соглашалось только на сутки.

Космический успех

Во время полета Попович стал первым космонавтом, спевшим украинскую песню "Дивлюсь я на небо" в космосе. Этот момент стал символом не только его личного достижения, но и культурного наследия Украины. После успешного завершения полета он получил звание Героя Советского Союза.

Вторая стадия карьеры

Попович совершил свой второй полет в июле 1974 года на корабле "Союз-14". Этот полет также вошел в историю, ведь он стал командиром первого экипажа, стыковавшегося с военной орбитальной станцией. Однако после этого полета его карьера в космосе закончилась.

Вклад в науку и не только

После завершения космических полетов, Попович активно занимался научной деятельностью и общественной работой. Он защитил диссертацию и стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Как депутат Верховного Совета УССР он помогал своим землякам в решении социальных вопросов

Павел Попович умер в сентябре 2009 года, оставив после себя богатое наследие. Его имя носит множество улиц в Украине, а также маленькая планета в Солнечной системе. Он остается символом украинской космонавтики и примером для будущих поколений.

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