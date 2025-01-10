Депутат от ЕС непристойно потролил Порошенко: видео становится хитом сети

Перевод слова очень смешной

В "Гончаренко центре", основанном народным депутатом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко, записали видеоролик, посвященный продукции компании лидера партии Петра Порошенко Roshen. Речь идет о шоколадках Nut Out.

В видео одна из сотрудниц центра высмеяла компанию за название вкусности. Она допустила, что никто не додумался загуглить, что может означать фраза Nut Out.

Следует отметить, что в англоязычных странах слово nut на сленге означает "яйцо" (речь идет о мужских тестикулах). А сочетание слов nut и out на сленге означает "кончать", то есть получать оргазм.

Однако это не единственно возможное значение этой фразы. Одним вариантом значения также является "думать или обдумывать что-либо".

У фразы также может быть другое значение — сумасшедший, так как связано с фразеологизмом are you nuts (Ты сумасшедший)

Что именно имели в виду у компании Roshen, когда выбирали название для шоколадки с фундуком, неизвестно. Возможно дело только в орехах, поскольку nut дословно переводится именно как "орех".

Отметим, депутат "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в последние годы активно развивает собственный бренд и пытается абстрагироваться от Порошенко. Впрочем, по информации "Телеграфа", на случай серьезной конкуренции в "Евросолидарности" имеют папку с компроматом на Гончаренко, которая может похоронить его политическую карьеру.

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