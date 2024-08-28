Гитара и палитра – это не то, о чем вы подумали: что означают эти слова у подростков

Молодежный сленг, который поставит вас в тупик. Но мы объясним

Если вы уже привыкли к "чиназес" и "саунтрес", не спешите радоваться. Современный язык молодежи постоянно меняется, и с каждым днем в нем появляются новые слова и выражения.

Социальные сети, мода и культурные тренды влияют на то, как говорят подростки, и иногда это вызывает вопросы у людей старшего поколения. Вот несколько популярных слов и фраз, которые активно используются в интернете.

Nike Pro

Термин "Nike Pro" относится к облегающей одежде, особенно к женским леггинсам и спортивным костюмам. Он может использоваться как комплимент, подчеркивающий привлекательность фигуры, так и в качестве оскорбления, когда речь идет о чрезмерной сексуализации.

Босс KFC

Этот термин описывает человека с нестандартной фигурой, который может быть полненьким. Он используется в шутливом контексте, подчеркивая отсутствие стереотипных стандартов красоты.

Гитара и Палитра

Эти слова обозначают гетеросексуальные и не гетеросексуальные отношения соответственно. Они стали популярными в молодежной среде для обозначения сексуальной ориентации.

Нормис

Термин "нормис" используется для описания людей, которые соответствуют общепринятым стандартам и нормам. Это слово может носить как нейтральный, так и негативный оттенок в зависимости от контекста.

Что в мешочке?

Фраза "что в мешочке?" используется для поддразнивания людей, которые носят облегающую одежду, создающую эффект "мешочка". Это выражение часто применяется в шутливом или оскорбительном ключе.

Пикми

Термин "пикми" (от "pick me" или "выбери меня") обозначает девушек, которые стараются привлечь внимание парней, всячески выделяясь среди других. Это может проявляться в заявлениях, которые обычно вызывают раздражение у других. Довольно часто так называют абсолютно всех девочек, которые мило общаются с мальчиками.

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