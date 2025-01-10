Депутат від ЄС непристойно потролив Порошенка: відео стає хітом мережі

Переклад слова дуже смішний

У "Гончаренко центрі", заснованому народним депутатом від "Європейської солідарності" Олексієм Гончаренком, записали відеоролик, присвячений продукції компанії лідера партії Петра Порошенка Roshen. Мова йде про шоколадки Nut Out.

У відео одна зі співробітниць центру висміяла компанію за назву смаколика. Вона припустила, що ніхто не додумався загуглити, що може означати фраза Nut Out.

Варто зазначити, що в англомовних країнах слово nut на сленгу означає "яйце" (мова йде про чоловічі тестикули). А поєднання слів nut та out на сленгу означає "кінчати", тобто отримувати оргазм.

Проте це не єдине можливе значення цієї фрази. Одним варіантів значення також є "думати або обмірковувати щось".

У фрази також може бути інше значення — божевілля, бо пов'язано з фразеологізмом are you nuts (Ти божевільний)

Що саме мали на увазі у компанії Roshen, коли обирали назву для шоколадки з фундуком, невідомо. Можливо справа лише в горіхах, оскільки nut дослівно перекладається саме як "горіх".

Зазначимо, депутат "Євросолідарності" Олексій Гончаренко останніми роками активно розвиває власний бренд і намагається абстрагуватися від Порошенка. Втім, за інформацією "Телеграфу", на випадок серйозної конкуренції в "Євросолідарності" мають теку із компроматом на Гончаренка, яка може поховати його політичну кар’єру.

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