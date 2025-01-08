Союз Залужного с Зеленским, камбек Левочкина, но без Арестовича: кто и как в Украине (не)готовится к выборам

Самая горячая борьба развернется даже не за кресло президента

Одна из главных политических интриг 2025 года — состоятся ли в Украине президентские и парламентские выборы. Несмотря на тяжелую ситуацию на фронте, постоянное наступление россиян и непонимание, как организовать избирательный процесс, отечественный политикум внутри своего окружения проводит постоянные консультации относительно предстоящих выборов. И даже представители запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) строят планы относительно своего будущего уже в новом созыве парламента.

"Телеграф" рассказывает, кто и с кем во время боевых действий готовится к выборам.

Выборы при сильной позиции

Осенью прошлого года в информационном пространстве впервые была названа дата вероятных выборов — май 2025-го. В украинском политикуме ожидают, что выбирать президента и парламент граждане будут в один день, чтобы максимально ускорить этот процесс.

Большинство опрошенных "Телеграфом" политиков предполагают, что выборы действительно будут в этом году, хотя не ясно, когда именно. Якобы новоизбранный президент США Дональд Трамп вынудит Украину и Россию подписать соглашение о прекращении огня. Соответственно, если ситуация каким-либо образом стабилизируется, власти должны отменить военное положение и запустить избирательный процесс.

Пока предпосылок именно для этого сценария нет. Все ждут 20 января – день инаугурации Трампа. Конечно, об украинских выборах он не будет упоминать в своей речи. "Но определенные акценты будут сделаны. Из них мы поймем, ждать ли нам политических изменений", — говорит один из собеседников "Телеграфа" из числа действующих парламентариев.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз предупредил американцев , что проводить выборы невозможно, пока война не закончится. Но не исключил другой сценарий – изменения в законодательство. "Парламентариям нужно собраться и менять [избирательное] законодательство, что будет сделать очень трудно, потому что общество против", — пояснил президент.

Для внутренней аудитории Зеленский уточнил , что выборы возможны только при условии сохранения "сильной позиции" после окончания горячей фазы войны:

"У нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности, после этого можно думать, чтобы не было военного положения в Украине. А если не будет военного положения, то, в принципе, парламент поддержит ту или иную дату выборов".

И Зеленский баллотируется второй раз…

Президентские выборы на двоих

Хотя он это публично еще не подтвердил. В каждом интервью президент отмечает, что для него на первом месте – окончание войны. А потом уже политические планы. Но он не забывает оставлять себе пространство для маневра, говоря, "если я сделаю больше, чем я могу, то, наверное, тогда я буду смотреть на это более позитивно". И, конечно, не забыл добавить, что семья будет также влиять на это решение.

Но в окружении Зеленского говорят "Телеграфу", что решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у него остаются шансы одержать победу на президентских выборах.

При одном условии — если не будет баллотироваться бывший главнокомандующий Валерий Залужный. Сейчас он главный конкурент действующего главы государства. Время от времени его называют лидером рейтинга доверия среди украинцев. Несмотря на то, что "Железный генерал" теперь является послом в Британии.

По информации "Телеграфа", Залужный еще не принял окончательного решения о своем политическом будущем. Некоторые опытные украинские политики тем временем пытаются приобрести авторитет на периферии, используя его имя. Так, окружение лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко в регионах убеждали, что экс-главнокомандующий пойдет на выборы с ее партией. "Захантить" Залужного пытался и пятый президент Петр Порошенко.

Несмотря на сложные отношения с Банковой, посол в Великобритании получил предложение даже от президента. Глава ОП Андрей Ермак передал Залужному, что в случае невыдвижения и участия в выборах на стороне Зеленского экс-главнокомандующий сможет получить первое место в списке партии и кресло спикера в парламенте.

Если же Залужный выберет борьбу за пост президента, его ждут испытания — уголовные дела. Среди них расследование, кто же сдал Херсон в 2022 году. Источники в политических кругах говорят, что в нужный момент в этом деле может появиться имя Залужного.

"Телеграф" обратился за комментарием к Залужному по поводу его политических планов. Он ответил коротко: "Сначала мы сохраним государственность. А потом уже поговорим".

Пока что посол не занимается созданием собственной партии. Поэтому неизвестно, с кем он может пойти на выборы. Есть информация, что мэр Киева Виталий Кличко мог бы воспользоваться дружбой с экс-главнокомандующим в политических целях. "У мэра нету множества поклонников. Но у него есть Киев. С ним надо дружить", — объясняет собеседник "Телеграфа", знакомый с ситуацией.

Интересно, что политические конкуренты Залужного уже опасаются его сторонников.

"Он стал мифом, иконой. Это такой украинский дядька, с которым себя ассоциируют простые украинцы. Для украинской женщины Залужный — это ее муж, особенно если он военный. Не бизнесмен, не миллионер, а простой мужчина. Залужного воспринимают как своего. Вам порохоти и зеботы будут казаться цветочками по сравнению со сторонниками главнокомандующего. Они будут стоять за него и требовать не трогать генерала", — предупреждает член команды Порошенко.

Все мечтают о парламенте

Учитывая такие расклады, эпицентром событий могут стать выборы в Верховную Раду. По предварительным подсчетам, в бой за депутатские мандаты могут броситься до 10 известных партий.

Конечно, в списке будет политсила Порошенко "Европейская солидарность". "Телеграфу" сказали в партии, что их основная цель — это парламент, на президентские выборы они ставки делать не будут. Хотя сам Петр Алексеевич хотел бы снова попытать счастья.

К выборам в ВР планируют обновить список, добавить новые лица, военных. Планы амбициозные – получить 70—100 мандатов. С кем-то объединяться не хотят. Даже с Кличко. В "ЕС" уверяют, что у его партии "Удар" нет никаких шансов на парламентских выборах. Да и сам Кличко не планирует оставлять теплое кресло мэра.

Впрочем, после назначения Тимура Ткаченко новым главой Киевской городской военной администрации у Кличко могут начаться серьезные проблемы. Советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец назвал это "исключительно политическим назначением", подчеркнув, что у власти уже начались выборы.

Кроме того, соратники Порошенко не намерены идти плечом к плечу с экс-спикером и бывшим членом команды Зеленского Дмитрием Разумковым. И это, несмотря на то, что Разумков является постоянным гостем на каналах Порошенко, а в парламенте они вместе критикуют Банковую.

В "Евросолидарности" уверяют, что они не являются друг другу конкурентами. Поэтому предоставление информационных площадок Разумкову не окажет негативного влияния на рейтинги команды Порошенко. При этом у Порошенко не исключают, что в предстоящем созыве парламента смогут договориться о кресле премьера для пятого президента.

Что касается Разумкова, то он серьезно готовится к выборам со своей партией "Розумна політика". В частности, чтобы показать, какого врага нажил себе Зеленский. Разумков будет "продавать" себя как опытного политика, знающего, как управлять государством. Согласно замерам команды, партия Разумкова может набрать 6—10%. По крайней мере, так уверяют в его окружении.

"Я когда с ним познакомился, то понял, что такое политические элиты. Он знает, когда нужно сделать шаг назад, чтобы потом два вперед", — говорит о политике один из членов его команды.

Разумков в ближайшее время попытается забрать из правящей "Слуги народа" (СН) еще двух депутатов – мажоритарщиков – Любовь Шпак и Александра Божкова. Другие члены его команды, до сих пор остающиеся в СН, не могут выйти из фракции. Ведь они "списочники" — в случае выхода по собственному желанию, они потеряют мандат.

Собеседники "Телеграфа" рассказывают, что на данный момент у Разумкова есть союз с еще одними "бывшими" — Арсеном Аваковым, Арсением Яценюком и Владимиром Гройсманом. Финансово эту компанию поддерживает известный олигарх Ринат Ахметов, хотя в окружении Разумкова это опровергают.

Главная преграда для Разумкова – это восприятие его как политика с пророссийскими взглядами. В политических кругах, в том числе в команде Порошенко, он считается достойной заменой ОПЗЖ. Но в окружении Разумкова не подтверждают намерения бороться за эту нишу. Добавляя, что самыми главными конкурентами для них являются Тимошенко и Залужный, о чем свидетельствует собственный анализ. В будущем созыве Разумков снова видит себя спикером.

Более прозаично все у Юлии Владимировны. Она одной из первых де-факто начала избирательную кампанию и первой пошла общаться с оппонентами. "Телеграфу" известно, что Тимошенко общалась с Порошенко о том, как обеспечить честные выборы и не дать власти использовать админресурс.

Ее электорат — это люди преклонного возраста, которые, как правило, живут в селе. Потому ее риторика не изменится. Тимошенко будет призывать голосовать за нее, потому что она будет бороться с продажей земли, низкими зарплатами, а также "фармацевтической мафией", повышающей цены на лекарства. Даже оппоненты лидера "Батькивщины" уверены, что проходной барьер в 5% она преодолеет.

На социальных темах ее конкурентом может стать депутат "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, который в последние годы активно развивает собственный бренд и пытается абстрагироваться от Порошенко. Впрочем, по информации "Телеграфа", на случай серьезной конкуренции в "Евросолидарности" есть папка с компроматом на Гончаренко, которая может похоронить его политическую карьеру.

Военное представительство

Долгое время были дискуссии, увидим ли мы партию военных. Но есть проблема: из-за непонимания, какими будут эти выборы, нет ответа, смогут ли военные на передовой голосовать и как проводить предвыборную кампанию, если до того момента не будет демобилизации.

Поэтому пока в украинском политикуме прогнозируют, что отдельной партии не будет. При этом очевидно, что каждая политическая сила будет стараться максимально пригласить военных и волонтеров в свои ряды.

Больше всего их могут объединить либо Залужный, либо волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко. Обе силы могут стать конкурентами все тому же Порошенко.

Опередить всех своих коллег решил Геннадий Друзенко, руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова. Борды с его лицом уже заполнили столицу. А сам он уже публично сообщил , что идет в политику. Впрочем, от активного Facebook-сообщества ему сразу досталось из-за его слов, что самая большая угроза находится "в Киеве, а не в Москве".

Среди военных политические планы также имеют представители Отдельной третьей штурмовой бригады под руководством Андрея Билецкого. Комбриг стал чаще давать интервью, где довольно взвешенно коммуницирует вопрос проблем на фронте и сложную тему мобилизации. Как стало известно "Телеграфу", с ними общается Ринат Ахметов. Но миллиардер для себя лично еще не решил, готов ли он финансировать партию военных.

Вместо Крыма — в Раду

В последнее время в политических кругах ходят слухи о политических амбициях руководителя ГУР Кирилла Буданова. Окружение Кирилла Алексеевича убеждает его участвовать в выборах, по крайней мере парламентских.

Какого-либо конкретного видения у Буданова еще не сформулировали. Но осенью прошлого года решили активно зайти в информационное пространство с месседжем, что ОП хочет уволить руководителя разведки.

После этого в ноябре 2024 года вышел соцопрос, в котором рейтинг доверия Буданову составляет 55%. Выше, чем у Зеленского на 10%, но ниже, чем у Залужного на 17%. А самому ГУР доверяют 61%.

Опрос провел некий Центр "Социальный мониторинг". Особой активностью Центр не отмечается. Их сайт не работает, страница в соцсетях тоже малоактивна — за 2024 год там появилось два поста, посвященных данному соцопросу.

В ГУР не под запись опровергают отношение к социсследованию. Так же как и к сайту , где был опубликован полный опрос. В логотипе медиа изображена сова (что является символом украинской военной разведки), а среди партнеров указан Координационный штаб ГУР. В разведке, вполне ожидаемо, не подтверждают "Телеграфу" свою связь с этим порталом.

За активностью Буданова усердно следят все политические лагеря. Его объединение, например, с Залужным или Зеленским пока не рассматривают. Но источники "Телеграфа" в политикуме не исключают, что мы можем увидеть союз руководителя ГУР с тем же Разумковым.

Примирение с врагами

Учитывая столь большой интерес к парламенту, на Банковой решили говорить на языке предложений с некоторыми конкурентами. Среди них – экс-министр инфраструктуры Александр Кубраков. Он был ответственным за программу президента "Большая стройка", имел прямой контакт с Зеленским, но из-за стремления стать самостоятельным игроком Кубракова уволили в мае прошлого года. Да и напряженные отношения с СН не шли ему на пользу.

В октябре Кубраков основал аналитический центр We Build Ukraine. Источники "Телеграфа" в СН рассказывали, что это начало подготовки к выборам. Позже такое название получит политическая сила Кубракова, к которой присоединятся его партнер по работе в министерстве Мустафа Найем и пока еще глава президентской партии Елена Шуляк. Хотя публично она опровергает эту информацию.

Чтобы не допустить успешной политической карьеры Кубракова, в ОП решили сыграть на опережение и пойти на примирение с ним. По информации "Телеграфа", ему предлагали стать главой Днепропетровской области (он родом оттуда), но экс-министр отказался. Также было предложение стать конкурентом мэра Днепра Бориса Филатова на предстоящих местных выборах, получив поддержку ОП. Пока Кубракова это тоже не заинтересовало. Нетрудно заметить, что оба предложения касаются работы в Днепре, подальше от Киева и посольств, тесные связи с которыми и рассорили Кубракова с Банковой.

Пока он согласился на должность советника министра обороны Рустема Умерова. Как говорят источники "Телеграфа" в министерстве, его появление в ведомстве — решение ОП.

Команда Зеленского усматривает опасность в Кубракове и его возможностях. Поэтому надеется, что с помощью такого заигрывания сможет договориться и перетащить конкурента на свою сторону. Но что за это будет просить Кубраков, остается открытым вопросом.

Ребрендинг ОПЗЖ

Несмотря на войну с Россией, несмотря на запрет деятельности, несмотря на пророссийские месседжи, несмотря на оккупацию и уничтожение восточной части южной Украины, которая была главной аудиторией партии, некоторые бывшие лидеры ОПЗЖ не теряют надежды зайти в будущий парламент. Собеседник "Телеграфа" в окружении Сергея Левочкина сообщил, что они уже делали собственные замеры:

"Бело-синее поле (так в ОПЗЖ называют избирателей востока и юга. — Ред.) может быть до 30%, если с ним хорошо работать".

Он добавляет, что для многих станет сюрпризом, что во Львове тоже будут голосовать за них. Следует отметить, что сейчас на западе Украины проживает значительная часть переселенцев Донбасса, которым до сих пор близки нарративы о языке, церкви, с которыми недавно выступил Юрий Бойко.

У Левочкина понимают, что нужно делать полный ребрендинг, но пока не решили, как именно. Также вопрос, останется ли лидером политсилы Юрий Бойко. Там не видят других явных лидеров на "бело-синем поле". Алексея Арестовича даже не рассматривают как своего конкурента.

Источник "Телеграфа" уверяет, что, несмотря ни на что, они смогут получить до 100 мандатов в парламенте. Если определятся с концепцией. Потому что с месседжами все стабильно: свобода вероисповедания, защита русскоязычных интересов и возвращение демократических правил.

Других активных лидеров для этого электората не появилось. Тот же Арестович, как писал "Телеграф" , может быть отстранен от выборов. Поэтому у бывших из ОПЗЖ есть шансы сохранить свое влияние. "Если Зеленский нам скажет, что нужна партия, мы сделаем", — говорит источник "Телеграфа".

Прощай монобольшинство

Каким будет решением Зеленского по поводу собственной партии — больше всего ожидают его депутаты-слуги. Собеседники во фракции утверждают, что в их политической силе ничего не происходит, разговоров о переформатировании нет. Но все понимают, что президент будет создавать новую силу, в которую не попадет значительная часть депутатов.

У новой партии будет шанс пройти в новый парламент. Но если Зеленский даже переизберется на второй срок, то у него уже не будет монобольшинства. В X созыве ВР нас точно ждет коалиция, которая сможет в какой-то мере вернуть парламенту субъектность. О том, какой может быть будущая коалиция, политики уже договариваются. Войдет ли туда СН – открытый вопрос.

Интересно то, что большинство собеседников "Телеграфа" слабо верят в пятилетнюю жизнь нового созыва. И уже прогнозируют, что досрочные выборы в Раду XI созыва могут состояться довольно скоро. Но это уже совсем другая история.