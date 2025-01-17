Российская песня играла в сериале на "1+1": омбудсмен сказал, законно ли это

Кремень ответил на три важных вопроса

В сериале "Папик", десятую серию которого телеканал "1+1" показал 6 января в 9:30, играла песня российского музыканта Тимохи Сушина "Лето". "Телеграф" обратился за комментарием к языковому омбудсмену Тарасу Кременю с вопросом, нарушает ли в этом случае закон телеканал.

В частности, омбудсмену были заданы три вопроса, касающиеся темы российской музыки в украинской кино- и телепродукции. Звучат они следующим образом:

разрешена ли трансляция современных русских песен, написанных музыкантами страны-агрессора, в украинской кино- и телепродукции, как это регламентируется?

должны ли кино- и телекомпании (телеканалы) переозвучивать свои фильмы – ставить новые саундтреки, заглушать русские слова или размывать мелодию песни?

какую ответственность (административную, уголовную) должны нести кино- и телекомпании (телеканалы) за нарушение языкового законодательства?

В свою очередь Тарас Кремень ответил на вопросы "Телеграфа". Он заявил, что согласно части восьмой статьи 40 Закона Украины "О медиа" в программе, в том числе фильме, исполненном государственным языком, допускается использование других языков без дублирования или озвучивания в таких случаях:

репортажи с места происшествия (кроме языка и реплик журналистов соответствующего медиа);

в музыкальных произведениях с текстом (песнях), которые являются частью программы немузыкального жанра или фильма и использованные в нем только как звуковое сопровождение;

в музыкальных клипах, содержащих текстовое сопровождение;

в любых произведениях, выступлениях, исполнении и т.д. на языках коренных народов Украины;

при использовании коротких отрывков объектов авторского права или объектов смежных прав (цитирование) языком оригинала объемом, обусловленным творческим замыслом в соответствии с положений действующего законодательства Украины;

у принятых участниками программ постоянные выражения, короткие фразы или отдельные слова на других языках;

в спонтанных репликах или выступлениях участников программы, транслируемой в прямом эфире, кроме ведущих (дикторов) программы, если общая продолжительность таких реплик, выступлений не превышает 10 процентов продолжительности программы.

"Во время трансляции программы в записи реплики, выступления, не отвечающие требованиям пунктов 1, 4, 6 этой части, должны быть дублированы, озвучены или субтитрованы на государственном языке", — пояснил Кремень.

По его словам, учитывая указанное, законодательство Украины не содержит запрета фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, которые распространяются (используются) в составе фильмов.

В ответ на третий вопрос омбудсмен сказал, что согласно части первой, второй статьи 99 Закона Украины "О медиа" к субъектам в сфере медиа применяются меры реагирования на нарушение требований законодательства и/или условий лицензии в случаях и на основаниях, определенных настоящим Законом. В зависимости от типа нарушения Национальный совет принимает меры реагирования:

предписание, применяемое по решению Национального совета;

штраф, применяемый по решению Национального совета;

аннулирование лицензии по решению суда в порядке, определенном статьей 116 настоящего Закона;

отмена регистрации по решению Национального совета или по решению суда в порядке, определенном статьей 116 настоящего Закона;

запрет издания и распространение печатного медиа по решению Национального совета или решением суда в порядке, определенном статьей 116 настоящего Закона;

временная запрещение распространения онлайн-медиа по решению Национального совета;

запрет распространение онлайн-медиа по решению Национального совета или по решению суда в порядка, определенном статьей 116 настоящего Закона.

"Вопросы, связанные с защитой права граждан на получение государственной языком информации и услуг в соответствующих сферах общественной жизни, а также устранение препятствий и ограничений в пользовании государственным языком, находятся на моем постоянном контроле", — пояснил Кремень.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что блогерша с ником bebrovnaa из Харькова станцевала на Майдане в Киеве под российский трек.