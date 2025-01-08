"1+1" выпустил в эфире песню российского певца. Нарушает ли это закон (видео)

"Телеграф" решил проконсультироваться с профильным юристом

Российская музыка до сих пор звучит по украинскому телевидению и триггерит зрителей во время войны. Одну из таких жалоб на днях получил "Телеграф".

Речь о сериале "Папик", десятую серию которого телеканал "1+1" показал 6 января в 9.30 с песней Тимохи Сушина "Лето".

Песня — на русском языке, хотя сам сериал озвучили на украинском поверх русского. Причем это не несколько секундный эпизод — песня в фильме раздается 1 мин 40 с.

"Телеграф" получил жалобу от читателя на российскую попсу по телевизору

"Телеграф" решил узнать, что это за певец, легально ли это, а также спросить мнения у медиа-юриста Юрия Крайняка, управляющего партнера юридической фирмы Jurimex.

Что известно о русской песне

Ситуация с гражданством и гражданской позицией важна, потому что эти моменты прописаны в украинских законах. Исполнитель песни "Лето" Тимоха Сушин — россиянин, то есть гражданин государства-агрессора.

Он родился в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области, сейчас живет и работает в России. Как видно из его соцсетей, в сентябре 2022 года выступал на концерте ко дню Москвы и сейчас публикует фотографии из разных российских городов, видим Санкт-Петербург и другие.

Сентябрь 2022 года, концерт певца в Москве

В соцсетях исполнителя не видно и намека на осуждение войны России против Украины, он не упоминает о боевых действиях вообще. Индифферентность певца — это важный нюанс, из-за нее его не стоит искать в Перечне музыкальных исполнителей государства-агрессора, осуждающих агрессию против Украины. А наличие фамилии в Перечне позволяет транслировать их песни в Украине (подробнее о документе — впоследствии).

Пахнет ли здесь чем-то нелегальным

Тимоха не показывал нам свой паспорт, но есть подозрения, что он у него есть. Поправки к ст. 15 закона Украины "О культуре" ( документ 2310-IX, принятый в июне 2022 года) предусматривают запрет трансляции музыки этого певца, если он является гражданином государства-агрессора. А Россия именно такое государство.

По словам медиариста Юрия Крайняка, даже если бы песня россиянина была на любом другом языке, его бы все равно нельзя было транслировать по украинскому телевидению.

Что говорит закон:

"2. Запрещается на территории Украины публичное исполнение, публичный показ, публичная демонстрация, публичное оповещение (доведение до всеобщего сведения, в том числе через любые средства связи таким образом, что любое лицо может получить к ним доступ с любой -какого места и в любое время по ее собственному выбору) фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, которые содержат зафиксированное выполнение музыкального недраматического произведения с текстом, осуществленное певцом (певицей), которое является или был в любой период после 1991 года гражданином государства, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором (далее — государство-агрессор), за исключением бывших граждан государства-агрессора, которые являются или на момент смерти были гражданами Украины и не имели (не имели на момент смерти) гражданства государства-агрессора, и/или произведены физическим лицом и/или юридическим лицом, которое на момент их обнародования было, соответственно, гражданином или зарегистрировано в государстве, которое в любое время признано государством-агрессором".

Запрет не применяется также к певцам, включенным в Перечень музыкальных исполнителей государства-агрессора, осуждающих агрессию против Украины. Заявление о включении в Перечень подается в Службу безопасности Украины, далее список публикуется на веб-сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Итак, речь идет не о всей русскоязычной музыке, а о той, которую исполняют или создали именно русские граждане. Также если иностранные граждане, которые приезжали в Россию и там записывали песни, они тоже запрещены.

Отметим, если исполнитель украинцем или песня была записана в Украине, то такая русскоязычная музыка может быть легальной. Да, русский язык может звучать в фильме, но ограничен в соответствии со статьей 40 "Закона о медиа". Потому что контент на ТВ и радио должен занимать 90% общей продолжительности программ. Также прописано, что в фильме или программе допускается использование песен на других языках как звуковое сопровождение.

"Телеграф" обратился за комментарием к языковому омбудсмену Тарасу Кременю с вопросом, нарушает ли закон телеканал "1+1".

"Давайте говорить предметно, напишите нам жалобу. Надо проанализировать, когда это было… К нам такой жалобы не поступало. Пошлите, мы проанализируем", — ответил Тарас Кремень.

Телеграф направил запрос Кременю, чтобы получить четкий ответ и будет обновлять информацию, если ситуация прояснится немного больше.

Ранее "Телеграф" писал, что блоггер из Харькова станцевала на Майдане в Киеве под российский трек.