Нетрезвые молодые люди спели русские песни в центре Тернополя: как их наказали, реакция сети (видео)
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Не все жители города поддержали действия тернопольчанки
На третий год войны с РФ в центре города Тернополь нетрезвые молодые люди спели российские песни под гитару. Свидетелем этого концерта стала местная жительница Ольга Волкова.
Женщина вызвала полицию, но "горе-музыканты" успели скрыться. Об инциденте она рассказала на своей странице в Facebook.
По словам Ольги, российская музыка в центре Тернополя возмутила только ее, остальные тернопольчане просто проходили мимо.
Однако, в пятницу, 20 сентября, жительница Тернополя сообщила, что горе-певцов уже нашли. Полицейские разыскали четырех местных жителей. Их вроде бы передали в ТЦК. Один из них уже находился в розыске, как уклонист.
В комментариях под сообщением из видео мнения жителей разделились. Кое-кто обрадовался: "Наконец-то ато и пьяная компания возле памятника Франко постоянно смущала тернополян и гостей города, интересно где была полиция раньше, потому что они там каждый день пьянствовали и горланили". Другие высказались против наказания в виде отправки на фронт: "Серьезное" усиление будет на фронте. Чтобы еще своих не постреляли, учитывая обстоятельства….но женщина в зеленом счастлива, сдала алкашей в ТЦК".
Ранее "Телеграф" сообщил, что в Одесской области молодежь танцевала на памятнике погибшим воинам под русскоязычные песни.