"Дно пробито": блогерша из Харькова станцевала на Майдане в Киеве под российский трек (видео)

Ради этого и приехала в Киев

В Киев приехала блогерша, которая на Майдане Независимости станцевала под российские треки у мемориала Героев Небесной сотни. Видео со своими плясками девушка из Харькова выложила в сеть, что возмутило пользователей.

Пост блогерши с ником bebrovnaa в Tik Tok уже разлетелось среди медиа. При этом видео подписано: "Ради этого и приехала в Киев ".

Заметим, что примерно 90-95% контента на странице имеют схожий контекст, ведь видео сняты под российские треки. В то же время количество фолловеров у блогерши более 300 тыс.

Несмотря на шквал негатива и обращение пользователей в Национальную полицию Украины и Службу безопасности, девушка по состоянию на 11:00 4 июня еще не удалила пост. Более того, на вопрос людей, скоро ли будут извинения, она ответила: "Когда рак на горе свистнет".

Анализируя ответы девушки на большинство бранных комментариев типа: "Мусор" и т. д., можно сделать вывод, что она якобы не до конца понимает всю серьезность ситуации.

Ведь поклонница российской музыки не только оскорбляет в ответ пользователей, но и не понимает вообще, что плохого в том, чтобы танцевать под треки оккупантов на Майдане Независимости у мемориала Героев Небесной сотни.

Добавим, что в комментариях на вопрос человека: "А где это?", девушка пишет: "На банковской?". То есть блогерша даже не знает как правильно называются улицы столицы, несмотря на то, что Банковая одна из самых известных.

Но есть у блогерши из Харькова и подписчики, которые ее поддерживают и радуются, что хоть кто-то снял нормальное видео в Киеве. Но большинство комментариев возмущенных пользователей, которые отмечают соответствующие службы, чтобы она ответила за свои действия.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ задержала автора популярного украинского Telegram-канала.