Російська пісня грала в серіалі на "1+1": омбудсмен сказав, чи це законно

Кремінь відповів на три важливі питання

У серіалі "Папік", десяту серію якого телеканал "1+1" показав 6 січня о 9:30, грала пісня російського музиканта Тимохи Сушина "Лето". "Телеграф" звернувся за коментарем до мовного омбудсмена Тараса Креміня з питанням, чи порушує в цьому випадку закон телеканал.

Зокрема, омбудсмену було поставлено три питання, що стосуються теми російської музики в українській кіно- та телепродукції. Звучать вони так:

Чи дозволено трансляцію сучасних російських пісень, написаних музикантами країни-агресора, в українській кіно- та телепродукції, як це регламентується?

чи мають кіно- та телекомпанії (телеканали) переозвучувати свої фільми – ставити нові саундтреки, заглушати російські слова чи розмивати мелодію пісні?

яку відповідальність (адміністративну, кримінальну) мають нести кіно- та телекомпанії (телеканали) за порушення мовного законодавства?

Своєю чергою Тарас Кремінь відповів на запитання "Телеграфа". Він заявив, що згідно з частиною восьмою статті 40 Закону України "Про медіа" у програмі, у тому числі фільмі, виконаному державною мовою, допускається використання інших мов без дублювання чи озвучування у таких випадках:

репортажі з місця події (крім мови та реплік журналістів відповідного медіа);

у музичних творах з текстом (піснях), що є частиною програми немузичного жанру чи фільму та використані в ньому лише як звуковий супровід;

у музичних кліпах, що містять текстовий супровід;

у будь-яких творах, виступах, виконанні тощо. мовами корінних народів України;

у разі використання коротких уривків об’єктів авторського права або об’єктів суміжних прав (цитування) мовою оригіналу обсягом, обумовленим творчим задумом відповідно до положень чинного законодавства України;

у прийнятих учасниками програм постійні висловлювання, короткі фрази чи окремі слова іншими мовами;

у спонтанних репліках чи виступах учасників програми, що транслюється у прямому ефірі, крім провідних (дикторів) програми, якщо загальна тривалість таких реплік, виступів не перевищує 10 відсотків тривалості програми.

"Під час трансляції програми у записі репліки, виступи, які не відповідають вимогам пунктів 1, 4, 6 цієї частини, мають бути дубльовані, озвучені або субтитровані державною мовою", — пояснив Кремінь.

За його словами, з огляду на зазначене законодавство України не містить заборони фонограм, відеограм та музичних кліпів, які поширюються (використовуються) у складі фільмів.

У відповідь на третє запитання омбудсмен сказав, що згідно з частиною першою, другої статті 99 Закону України "Про медіа" до суб’єктів у сфері медіа застосовуються заходи реагування на порушення вимог законодавства та/або умов ліцензії у випадках та на підставах, визначених цим Законом. Залежно від типу порушення Національна рада вживає заходів реагування:

припис, який застосовується за рішенням Національної ради;

штраф, який застосовується за рішенням Національної ради;

анулювання ліцензії за рішенням суду у порядку, визначеному статтею 116 цього Закону;

скасування реєстрації за рішенням Національної ради або за рішенням суду у порядку, визначеному статтею 116 цього Закону;

заборона видання та розповсюдження друкованого медіа за рішенням Національної ради або рішенням суду у порядку, визначеному статтею 116 цього Закону;

тимчасова заборона розповсюдження онлайн-медіа за рішенням Національної ради;

заборона розповсюдження онлайн-медіа за рішенням Національної ради або за рішенням суду в порядку, визначеному статтею 116 цього Закону.

"Питання, пов’язані із захистом права громадян на отримання державною мовою інформації та послуг у відповідних сферах суспільного життя, а також усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою, знаходяться на моєму постійному контролі", — пояснив Кремінь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що блогерка з ніком bebrovnaa з Харкова станцювала на Майдані в Києві під російський трек.