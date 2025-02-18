Прекратите "заказывать еду". Как правильно делать заказ на украинском

Это распространенная ошибка

Украинский язык богат и самобытен и имеет слова и выражения на все случаи жизни. Украинцам стоит избавляться от кальки с русского, который мы порой используем по привычке.

"Телеграф" рассказывает, какой глагол используется в случае заказа еды или товара. Дело в том, что иногда можно услышать выражение "заказати їжу", но это ошибка.

Слово "заказати" в украинском языке имеет совсем другое значение. "Заказати" — запретить, не разрешить сделать что-то (употребляется преимущественно в разговорном и художественном стилях). В значении "сделать заказ" в украинском языке это слово не употребляется.

Когда речь идет о заказе — еды, билетов, товаров, применяется слово "замовити". Мы говорим — замовити квитки, замовляємо їжу, замовимо аніматорів на дитяче свято.

Примеры:

"Ой заказано і загадано всім козаченькам у військо йти". — М. Маркович

"Та й де той пан, що нам закаже і думать так і говорить?" — Т. Шевченко

"Солодка прохолода принаджувала гостей, і вони, замовивши собі каву, мостились біля вікна або сідали на веранді" — М. Коцюбинский

Интересно, что слова "замовляти", "замовити" встречаются также в народном языке, когда речь идет о лечении или избавлении от боли. Например: "Та не замовляйте зуби — не болять" (М. Номис), "Стара ненька говорила, що він уміє замовляти, що наслано на дитя лихими людьми" (І. Нечуй-Левицкий).

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