Есть распространенные ошибки: как правильно поздравлять с приходом весны на украинском

Их допускает большинство

В украинском языке существует много синонимов и соответствий к русизмам, которые часто встречают в произношении. Однако, как же правильно поздравлять на украинском с приходом весны.

"Телеграф" расскажет о нюансах этих поздравлений, а также об особенностях перевода определенных фраз.

На украинском правильно говорить: "Вітаю з приходом весни! З першим днем весни!". В эти выражения не следует добавлять запятые или другие знаки препинания, за исключением использования обращения, к примеру "Анно, вітаю з приходом весни!".

Заметим, что используя в поздравлениях март, первый месяц весны, следует говорить "З 1 березня", а не "З 1 березням". Последний вариант грубая ошибка.

Еще можно говорить "Вітаю з 1 березня — початком весни. Вітаю з 1 березня!". Также весну ассоциируют с теплом, пробуждением и солнечной погодой, которые используют в поздравлениях.

Заметим, что в слове "весна" правильно ставить ударение на последнюю "а", то есть "веснА". Если же речь идет про "весни", ударение падает на последний слог слова.

Если же нужно перевести с русской "весной", в украинском есть два варианта: весною та навесні. Оба правильные и могут употребляться в речи.

Весна – слово женского рода, которое и во множественном, и в единственном числе склоняется.

Напомним, что следует забыть российские обращения "девушка" и "женщина". Они звучат некстати и грубо. В украинском языке к незнакомой женщине всех возрастов обращаются "пані"

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