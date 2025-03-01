Є поширені помилки: як правильно вітати з приходом весни українською

Їх допускає більшість

В українській мові існує багато синонімів та відповідників до росіянізмів, які часто зустрічають у вимові. Проте, як же правильно вітати українською з приходом весни.

"Телеграф" розповість вам про нюанси цих привітань, а також про особливості перекладу певних фраз.

Українською правильно казати: "Вітаю з приходом весни! З першим днем весни!". У цих висловах не слід додавати коми чи інші знаки пунктуації, за виключенням використання звертання, до прикладу "Анно, вітаю з приходом весни!".

Зауважимо, що використовуючи у привітаннях березень, перший місяць весни, слід казати "З 1 березня", а не "З 1 березням". Останній варіант груба помилка.

Ще можна казати "Вітаю з 1 березня — початком весни. Вітаю з 1 березня!". Також весну асоціюють з теплом, пробудженням та сонячною погодою, що використовують у привітаннях.

Зауважимо, що у слові "весна" правильно ставити наголос на останню "а", тобто "веснА". Якщо ж йдеться про "весни", наголос падає на останній склад слова.

Якщо ж треба перекласти з російської "весной", в українській є два варіанти: весною та навесні. Обидва правильні і можуть вживатись у вимові.

Весна слово жіночого роду, яке і в множині, і в однині відмінюється.

Нагадаємо, що варто забути російські звертання "девушка" та "женщина". Вони звучать недоречно та грубо. В українській мові до незнайомої жінки будь-якого віку звертаються "пані"

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