Укр

Весна пришла! Красочные открытки и картинки, чтобы поздравить близких с первым днем весны

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Поздравьте близких с началом весны 2025
Поздравьте близких с началом весны 2025. Фото Коллаж "Телеграф"

Поделитесь весенним настроением с милыми картинками

Сегодня, 1 марта, в Украине наступает календарная весна. Скорее всего погода еще не скоро порадует нас настоящим весеннем теплом и придется переждать смену сезонов. Однако ощущение начала весны точно поднимет настроение. А подарить улыбку близким в первый день весны вы можете с помощью милых открыток.

В календаре на март украинцев ждет много интересных праздников, среди которых Благовещение, День Национальной гвардии, Международный женский день, Всемирный день поэзии и День театра. Также в марте у нас будет десять дней выходных, а в целом месяц будет длинным, по сравнению с февралем — аж 31 день.

Напомнить близким и родственникам, что пришла весна, вы можете милыми картинками и открытками, отправленными в соцсетях и мессенджерах. "Телеграф" подготовил целую подборку весенних картинок, которые несут в себе теплую энергетику и хорошее настроение. Отправьте близким 1 марта милую картинку и поднимите настроение теплыми словами.

Весна 2025, 1 марта, с первым днем весны, открытки, картинки, позравления
Весна, с первым днем весны, открытки, картинки
Весна 2025, с первым днем весны, открытки, картинки
Весна 2025, 1 марта, с первым днем весны, открытки, картинки
Весна, 1 марта, с первым днем весны, открытки, картинки
Весна, 1 марта, с первым днем весны, открытки, картинки, поздравления

Ранее "Телеграф" публиковал календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.

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#Весна #Март #Открытки