Весна пришла! Красочные открытки и картинки, чтобы поздравить близких с первым днем весны

Поделитесь весенним настроением с милыми картинками

Сегодня, 1 марта, в Украине наступает календарная весна. Скорее всего погода еще не скоро порадует нас настоящим весеннем теплом и придется переждать смену сезонов. Однако ощущение начала весны точно поднимет настроение. А подарить улыбку близким в первый день весны вы можете с помощью милых открыток.

В календаре на март украинцев ждет много интересных праздников, среди которых Благовещение, День Национальной гвардии, Международный женский день, Всемирный день поэзии и День театра. Также в марте у нас будет десять дней выходных, а в целом месяц будет длинным, по сравнению с февралем — аж 31 день.

Напомнить близким и родственникам, что пришла весна, вы можете милыми картинками и открытками, отправленными в соцсетях и мессенджерах. "Телеграф" подготовил целую подборку весенних картинок, которые несут в себе теплую энергетику и хорошее настроение. Отправьте близким 1 марта милую картинку и поднимите настроение теплыми словами.

Ранее "Телеграф" публиковал календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.