Ура, весна пришла! Самые красивые открытки и поздравления в стихах
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Весна – это время пробуждения жизни, период любви и ярких красок
Несмотря на то, что зима в Украине была довольно мягкой, многие с нетерпением ждали прихода весны. Это период, когда солнышко радует нас чаще, деревья зеленеют, а воздух наполняется свежестью. Весна — время перемен, легкости и новых начинаний!
Март с сегодняшнего дня вступает в законные права, а зима понемногу отступает. Скоро на деревьях появятся нежные почки, птицы начнут щебетать громче, а воздух наполнится ароматами цветущей природы.
Весна — это время новых начинаний, вдохновения и легкости, когда хочется оставить позади серые будни и наполнить жизнь яркими красками и изменить ее к лучшему! Поздравьте своих близких, родных и друзей с первым днем весны и подарите им хорошее настроение!
Весна пришла, и мир ожил,
Цветными красками играя.
Для грусти больше нет причин,
Я с 1 марта поздравляю!
Пусть принесет тебе весна
Улыбки, счастье, вдохновенье,
Избавит от печали вмиг,
Пускай подарит настроение!
Первый день весны стучится,
Открывай пошире дверь!
Вместе с ним к нам в гости мчится
Теплый ветер перемен.
Принесет пускай он радость,
И надежду, и добро.
Улетучится усталость,
Станет на душе тепло!
Все равно сегодня лучше,
Чем вчера и день назад,
Потому что мир весенний
Начинает свой парад.
Пусть еще повсюду снежно,
И не зелень за окном,
Рады мы весне безбрежной,
Пусть придет она в наш дом!
С праздником, с теплом и светом,
С первым от весны приветом.
Пусть всё в жизни будет новым,
Радостным, уютным, очень клевым!
"Телеграф" писал ранее, что запрещено делать в Прощеное воскресенье. В этот день верующие соблюдают особые традиции.