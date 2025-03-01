Ура, весна пришла! Самые красивые открытки и поздравления в стихах

Весна – это время пробуждения жизни, период любви и ярких красок

Несмотря на то, что зима в Украине была довольно мягкой, многие с нетерпением ждали прихода весны. Это период, когда солнышко радует нас чаще, деревья зеленеют, а воздух наполняется свежестью. Весна — время перемен, легкости и новых начинаний!

Март с сегодняшнего дня вступает в законные права, а зима понемногу отступает. Скоро на деревьях появятся нежные почки, птицы начнут щебетать громче, а воздух наполнится ароматами цветущей природы.

Весна — это время новых начинаний, вдохновения и легкости, когда хочется оставить позади серые будни и наполнить жизнь яркими красками и изменить ее к лучшему! Поздравьте своих близких, родных и друзей с первым днем весны и подарите им хорошее настроение!

С первым днем весны 2025

Весна пришла, и мир ожил,

Цветными красками играя.

Для грусти больше нет причин,

Я с 1 марта поздравляю!

Пусть принесет тебе весна

Улыбки, счастье, вдохновенье,

Избавит от печали вмиг,

Пускай подарит настроение!

Весна пришла! Открытки и поздравления

Первый день весны стучится,

Открывай пошире дверь!

Вместе с ним к нам в гости мчится

Теплый ветер перемен.

Принесет пускай он радость,

И надежду, и добро.

Улетучится усталость,

Станет на душе тепло!

Поздравления с первым днем весны

Все равно сегодня лучше,

Чем вчера и день назад,

Потому что мир весенний

Начинает свой парад.

Пусть еще повсюду снежно,

И не зелень за окном,

Рады мы весне безбрежной,

Пусть придет она в наш дом!

Яркие открытки с первым днем весны 2025

С праздником, с теплом и светом,

С первым от весны приветом.

Пусть всё в жизни будет новым,

Радостным, уютным, очень клевым!

С 1 марта — яркие поздравления в картинках и стихах

"Телеграф" писал ранее, что запрещено делать в Прощеное воскресенье. В этот день верующие соблюдают особые традиции.