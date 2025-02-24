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С Масленицей 2025! Оригинальные картинки и открытки для родных и друзей

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Масленица в этом году начинается 24 февраля Новость обновлена 24 февраля 2025, 10:06
Масленица в этом году начинается 24 февраля. Фото Коллаж "Телеграфа"

В эту неделю желают добра, мирного неба над головой и здоровья

С 24 февраля, в день третьей годовщины полномасштабной войны, по 2 марта этого года, за неделю до строгого Великого поста, в Украине начинают праздновать Масленицу и традиционно печь блины. Ими в эти дни принято угощаться с разнообразными начинками, а также поздравлять друг друга — желать добра, мира и крепкого здоровья.

Считается, что если на Масленицу блины выходят вкусными и румяными, то и год будет удачным. Помимо блинов, праздничный стол украшают оладьями, пирогами, сырниками, варениками. Имеет особое значение каждый день Масленичной недели, наполненной интересными традициями и обычаями.

Поздравления с Масленицей 2025 помогут создать праздничную атмосферу даже в это непростое время. "Телеграф" собрал лучшие открытки и картинки с теплыми пожеланиями, которые можно отправить родным, друзьям и коллегам. Вы также можете поздравить близких с праздником стихами на украинском языке.

Масленица 2025: оригинальные открытки и картинки

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Напомним, что в Масленицу разрешено вдоволь наслаждаться продуктами, которые вскоре будут под запретом из-за поста. "Телеграф" писал, что нельзя делать сегодня 24 февраля.

Теги:
#Поздравления #Праздники #Открытки #Масленица #Церковный праздник