Самые лучшие поздравления с Масленицей на украинском языке: стихи и яркие открытки

Поздравьте близких людей, пожелайте им здоровья и мирного неба над головой

С сегодняшнего дня дома украинцев наполнятся ароматом блинов, ведь в понедельник, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабной войны, стартует Масленица 2025. Масленичная неделя продлится до 2 марта включительно.

В это трудное время хочется найти немножко радости и тепла, насладиться разнообразными вкусными блюдами. А вот после праздников начнется Великий пост, самый строгий перед Пасхой. На время под запретом окажутся мясо и мясные продукты.

В честь одного из самых ярких народных праздников февраля, "Телеграф" подготовил подборку красивых поздравительных открыток и стихов к Масленице на украинском языке, которыми наши читатели могут поделиться в соцсетях или мессенджерах.

Масленица 2025: самые лучшие стихи и картинки на украинском

Масляна прийшла до нас,

З святом цим вітаю вас!

Зичу, щоб нам всім щастило,

Полум’я в душі горіло,

Успіхів, кохання всім,

І наїстися млинців!

З Масляною вас вітаю

І сердечно побажаю:

Сили, успіхів, натхнення,

Радісного повсякдення,

Радощів, любові всім

І щастить нехай усім!

Масляна — весни початок!

Я бажаю щастя всім,

Щоб і в хлопців, і в дівчаток

Затишок наповнив дім!

На столі — щоб було смачно,

Вдосталь щоб було сальця,

Із млинцями однозначно

Треба випити винця!

Нам принесла звістку птиця:

Свято йде до нас, Масниця!

Тож прийміть мої вітання,

І здійсняться хай бажання!

Танці, жарти, сміх, загадки,

Молоко, млинці, оладки,

Вареничків не рахуйте —

День цей гарно відсвяткуйте!

Ранее "Телеграф" писал о значении каждого дня недели на Масленицу. Все семь дней Сырной недели 2025 наполнены уникальными традициями и обычаями.