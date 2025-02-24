Самые лучшие поздравления с Масленицей на украинском языке: стихи и яркие открытки
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Поздравьте близких людей, пожелайте им здоровья и мирного неба над головой
С сегодняшнего дня дома украинцев наполнятся ароматом блинов, ведь в понедельник, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабной войны, стартует Масленица 2025. Масленичная неделя продлится до 2 марта включительно.
В это трудное время хочется найти немножко радости и тепла, насладиться разнообразными вкусными блюдами. А вот после праздников начнется Великий пост, самый строгий перед Пасхой. На время под запретом окажутся мясо и мясные продукты.
В честь одного из самых ярких народных праздников февраля, "Телеграф" подготовил подборку красивых поздравительных открыток и стихов к Масленице на украинском языке, которыми наши читатели могут поделиться в соцсетях или мессенджерах.
Масленица 2025: самые лучшие стихи и картинки на украинском
Масляна прийшла до нас,
З святом цим вітаю вас!
Зичу, щоб нам всім щастило,
Полум’я в душі горіло,
Успіхів, кохання всім,
І наїстися млинців!
З Масляною вас вітаю
І сердечно побажаю:
Сили, успіхів, натхнення,
Радісного повсякдення,
Радощів, любові всім
І щастить нехай усім!
Масляна — весни початок!
Я бажаю щастя всім,
Щоб і в хлопців, і в дівчаток
Затишок наповнив дім!
На столі — щоб було смачно,
Вдосталь щоб було сальця,
Із млинцями однозначно
Треба випити винця!
Нам принесла звістку птиця:
Свято йде до нас, Масниця!
Тож прийміть мої вітання,
І здійсняться хай бажання!
Танці, жарти, сміх, загадки,
Молоко, млинці, оладки,
Вареничків не рахуйте —
День цей гарно відсвяткуйте!
Ранее "Телеграф" писал о значении каждого дня недели на Масленицу. Все семь дней Сырной недели 2025 наполнены уникальными традициями и обычаями.