Как говорят на Донбассе: топ интересных слов, которые поймут не все украинцы
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Языковые жемчужины Донбасса: слова, передающие местный колорит.
Регионы Украины имеют свои языковые особенности, отражающие местный колорит и историческое влияние. На Донетчине и Луганщине сформировался уникальный говор, объединяющий украинские, русские и диалектные слова, а также местный суржик.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о самых популярных словах среди местных и раскрывает их значение.
"Тремпель" употребляют не только уроженцы Донбасса, но и харьковчане. Это слово означает вешалка, или, как его еще называют — "плечики".
Слово "тормозок" может на первый взгляд вызвать неоднозначный смысл — это не про тормоза или что-то вроде того. На самом же деле это означает перекус, который взяли с собой из дома.
"Синенькие" — это название популярного овоща, который получил свое название благодаря цвету. Люди на востоке Украины так называют баклажаны.
"Баранец" или "барашек" также связан с едой. Так называют верхушку ломтика арбуза.
Еще одно блюдо, которое пробовал каждый, однако не все знали, как оно называется в Донецке и Луганске. "Толчонка" — то есть картофельное пюре.
"Лайба". Не менее употребляемое слово, имеющее простое объяснение – это велосипед.
Если у вас попросили "мастерку ", то имели в виду спортивную куртку с застежкой.
Украинские женщины нередко пользуются тушью для ресниц, однако на Донбассе это называют "брасматик".
"Переноска" – это слово употребляют в быту, когда говорят об электрическом удлинителе.
Летом местные ходят на "ставок" — искусственный водоем.
Украинский язык богат своими диалектами и местными говорами. Они являются важной частью культурной идентичности жителей региона и отражают их историю, традиции и образ жизни.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие украинские слова изменили значение из-за войны.