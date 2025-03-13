Как говорят на Донбассе: топ интересных слов, которые поймут не все украинцы

Языковые жемчужины Донбасса: слова, передающие местный колорит.

Регионы Украины имеют свои языковые особенности, отражающие местный колорит и историческое влияние. На Донетчине и Луганщине сформировался уникальный говор, объединяющий украинские, русские и диалектные слова, а также местный суржик.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о самых популярных словах среди местных и раскрывает их значение.

"Тремпель" употребляют не только уроженцы Донбасса, но и харьковчане. Это слово означает вешалка, или, как его еще называют — "плечики".

Слово "тормозок" может на первый взгляд вызвать неоднозначный смысл — это не про тормоза или что-то вроде того. На самом же деле это означает перекус, который взяли с собой из дома.

"Синенькие" — это название популярного овоща, который получил свое название благодаря цвету. Люди на востоке Украины так называют баклажаны.

"Баранец" или "барашек" также связан с едой. Так называют верхушку ломтика арбуза.

Еще одно блюдо, которое пробовал каждый, однако не все знали, как оно называется в Донецке и Луганске. "Толчонка" — то есть картофельное пюре.

"Лайба". Не менее употребляемое слово, имеющее простое объяснение – это велосипед.

Если у вас попросили "мастерку ", то имели в виду спортивную куртку с застежкой.

Украинские женщины нередко пользуются тушью для ресниц, однако на Донбассе это называют "брасматик".

"Переноска" – это слово употребляют в быту, когда говорят об электрическом удлинителе.

Летом местные ходят на "ставок" — искусственный водоем.

Украинский язык богат своими диалектами и местными говорами. Они являются важной частью культурной идентичности жителей региона и отражают их историю, традиции и образ жизни.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие украинские слова изменили значение из-за войны.