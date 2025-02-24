"Прилет", "мопед", "орк" и много других. Какие украинские слова изменили значение из-за войны

Теперь "прилет" — не об аэропорте, а "растяжка" — не о тренировках

Украина уже три года живет в условиях жестокой войны, которую ведет против нас Россия. Это наложило отпечаток на все сферы жизни, в частности изменения претерпел наш лексикон. Появились новые слова, а давно известные приобрели новые значения.

"Телеграф" собрал слова, которые во время войны получили новый смысл. Мы можем даже не задумываться, что до войны мы использовали их в совершенно ином смысле.

Например, "тревога" сейчас имеет четкий смысл — опасность с воздуха, Россия может нанести удар. До 24 февраля 2022 это слово ассоциировалось с тревожным состоянием психики, ощущением.

"Прилет" – раньше это для нас было о путешествиях и самолетах. Сейчас "прилет" – это страшное слово, означающее, что враг попал куда-то ракетой или авиабомбой.

"Град", "смерч" — названия природных явлений, которые сейчас тоже получили новый смысл. Теперь эти слова чаще используются в смысле вооружения.

"Растяжка" — в мирной жизни - упражнения для растяжения мышц. Во время войны — тоненькая малозаметная проволока, если зацепить ее, будет активировано взрывное устройство.

"Бавовна" — услышав это слово, сейчас украинцы думают не о ткани или растении, которые оно означает. Теперь "бавовна" — это взрыв, произошедший в России.

"Мопед" для украинцев сейчас означает, прежде всего, не двухколесный транспорт, а российские беспилотники, которыми россияне бьют по Украине. Услышав "на нуле", мы сразу понимаем, что речь идет о передовой, а не о цифре.

Слово "орк" также приобрело во время войны новое значение. Теперь это не мифическое коренастое существо, а реальные россияне, которые пришли на нашу землю убивать, насиловать и воровать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, откуда пошло слово "паляница". В начале войны оно стало настоящим паролем украинцев, потому что россияне неспособны произнести его правильно.