Як говорять на Донбасі: топ цікавих слів, які зрозуміють не всі українці

Мовні перлини Донбасу: слова, які передають місцевий колорит.

Регіони України мають свої мовні особливості, які відображають місцевий колорит та історичні впливи. На Донеччині та Луганщині сформувався унікальний говір, який поєднує українські, російські та діалектні слова, а також місцевий суржик.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про найпопулярніші слова серед місцевих та розкриває їх значення.

"Трємпєль" вживають не лише уродженці Донбасу, але й харків’яни. Це слово означає вішак, або ж, як його ще називають — "плечики".

Слово "тормозок" може на перший погляд викликати неоднозначний сенс — це не про гальма чи щось на кшталт того. Насправді ж воно означає перекус, який взяли з собою з дому.

"Синенькі" — це назва популярного овоча, який дістав свої ім’я завдяки кольору. Люди на сході України так називають баклажани.

"Баранець" або "баранчик" також пов’язане з їжею. Так називають верхівку скибки кавуна.

Ще одна страва, яку куштував кожен, однак не всі знали, як вона називається в Донецьку й Луганську. "Толчьонка" — іншими словами картопляне пюре.

"Лайба". Не менш вживане слово, яке має просте пояснення — це велосипед.

Якщо у вас попросили "мастєрку", то мали на увазі спортивну куртку із застібкою.

Українські жінки нерідко користуються тушшю для вій, проте на Донбасі це називають "брасматік".

"Переноска" — це слово вживають у побуті, коли говорять про електричний подовжувач.

Влітку місцеві ходять на "ставок" — штучну водойму.

Українська мова багата своїми діалектами та місцевими говірками. Вони є важливою частиною культурної ідентичності жителів певного регіону та відображають їхню історію, традиції та спосіб життя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які українські слова змінили значення через війну.