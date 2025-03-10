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Вас не поймут: эти популярные английские слова украинцы ежедневно произносят неправильно

Автор
Денис Подставной
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Вас не поймут: эти популярные английские слова украинцы ежедневно произносят неправильно

Носители языка и вовсе могут не понять о чем вы говорите

Английский язык является неотъемлемой частью современного человека. Даже если вы не изучаете его, некоторые слова автоматически попадают в ваш словарный запас. При этом, даже несмотря на то, что они довольно популярны, многие украинцы их говорят неправильно.

Украинский блогер Тумазарчик рассказал в TikTok, как на самом деле их нужно произносить. По его словам, из-за этих популярных ошибок в произношении носители языка и вовсе могут не понять о чем вы говорите.

Речь идет о таких словах:

  • Bluetooth,
  • Facebook,
  • Instagram,
  • YouTube,
  • WhatsApp,
  • MacBook,
  • Starbucks.

Все они имеют два корня. И главная ошибка большинства людей состоит в том, что они делают ударение на второй корень, хотя в английском языке чаще всего ударение в таких словах падает именно на первый корень.

"Потому, что, если вы будете делать ударение на второй слог, то вы его будете смыслово отделять. А это, например, в случае с Facebook будет звучать скорее как "лицо-книга", — объяснил он.

Правильно произносить эти слова так:

  • БЛУтус,
  • ФЕЙСбук,
  • ИНСТАграм,
  • Ютуб,
  • ВОТСап,
  • МАКбук,
  • СТАРбакс.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно поздравлять с приходом весны на украинском.

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#Ошибки #Украинский #Английский язык