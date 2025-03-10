Вас не поймут: эти популярные английские слова украинцы ежедневно произносят неправильно

Носители языка и вовсе могут не понять о чем вы говорите

Английский язык является неотъемлемой частью современного человека. Даже если вы не изучаете его, некоторые слова автоматически попадают в ваш словарный запас. При этом, даже несмотря на то, что они довольно популярны, многие украинцы их говорят неправильно.

Украинский блогер Тумазарчик рассказал в TikTok, как на самом деле их нужно произносить. По его словам, из-за этих популярных ошибок в произношении носители языка и вовсе могут не понять о чем вы говорите.

Речь идет о таких словах:

Bluetooth,

Facebook,

Instagram,

YouTube,

WhatsApp,

MacBook,

Starbucks.

Все они имеют два корня. И главная ошибка большинства людей состоит в том, что они делают ударение на второй корень, хотя в английском языке чаще всего ударение в таких словах падает именно на первый корень.

"Потому, что, если вы будете делать ударение на второй слог, то вы его будете смыслово отделять. А это, например, в случае с Facebook будет звучать скорее как "лицо-книга", — объяснил он.

Правильно произносить эти слова так:

БЛУтус,

ФЕЙСбук,

ИНСТАграм,

Ютуб,

ВОТСап,

МАКбук,

СТАРбакс.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно поздравлять с приходом весны на украинском.