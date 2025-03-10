Вас не поймут: эти популярные английские слова украинцы ежедневно произносят неправильно
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Носители языка и вовсе могут не понять о чем вы говорите
Английский язык является неотъемлемой частью современного человека. Даже если вы не изучаете его, некоторые слова автоматически попадают в ваш словарный запас. При этом, даже несмотря на то, что они довольно популярны, многие украинцы их говорят неправильно.
Украинский блогер Тумазарчик рассказал в TikTok, как на самом деле их нужно произносить. По его словам, из-за этих популярных ошибок в произношении носители языка и вовсе могут не понять о чем вы говорите.
Речь идет о таких словах:
- Bluetooth,
- Facebook,
- Instagram,
- YouTube,
- WhatsApp,
- MacBook,
- Starbucks.
Все они имеют два корня. И главная ошибка большинства людей состоит в том, что они делают ударение на второй корень, хотя в английском языке чаще всего ударение в таких словах падает именно на первый корень.
"Потому, что, если вы будете делать ударение на второй слог, то вы его будете смыслово отделять. А это, например, в случае с Facebook будет звучать скорее как "лицо-книга", — объяснил он.
Правильно произносить эти слова так:
- БЛУтус,
- ФЕЙСбук,
- ИНСТАграм,
- Ютуб,
- ВОТСап,
- МАКбук,
- СТАРбакс.
Напомним, ранее мы писали о том, как правильно поздравлять с приходом весны на украинском.