"Очень грустно, когда со мной говорят по-русски": капеллан из Бразилии защищает Украину на фронте (фото, видео)

Падре рассказал, что привело его в Интернациональный легион обороны Украины

Капеллан 2-го Интернационального легиона обороны Украины Падре вырос в Бразилии среди украинцев. Военная семейная традиция, знание истории и вера в конце концов привели его в Легион. Здесь своей ежедневной службой – и военной, и пастырской – легионер мотивирует бойцов разного вероисповедания из разных уголков планеты бок о бок с украинцами давать отпор российскому оккупанту. Он носит оружие для защиты своей жизни и своей паствы, но старается не пользоваться им, ведь видит перед собой другую миссию: нести веру и Слово Божие.

– У меня нет позывного, – говорит военный капеллан, – меня зовут отец Макарий. Но ребята называют меня Падре. Потому что это слово на португальском и испанском языках означает Отец.

Любил Украину с детства в Бразилии

Падре – православный священник. Он родился в Бразилии. Рос в маленьком селе. Там была большая украинская диаспора. Поэтому с детства легионер хорошо знаком с украинской культурой и историей. И именно с детских лет любит Украину. Позже, когда поступил в семинарию Украинской православной церкви, он дал обет служить Богу, Украине и украинскому народу:

– Не говорил своей семье, что я здесь. Сказал, что отправился в путешествие. Не уточнил, в какую страну. А когда мать узнала, что я в Украине, даже представить не мог, как она нервничала по этому поводу. И тогда сказала хорошие слова: "Я очень рада, что ты взял эту миссию, чтобы помочь нашим братьям в Украине. Будь осторожен, твоя вера в Бога защитит тебя, сынок".

Знание истории лечит от иллюзий

Многие иностранцы приезжают в Интернациональный легион помогать украинским воинам бороться с врагом, но не все понимают, почему россияне пришли убивать украинцев на их территорию и насколько глубока проблема российско-украинских отношений.

– Часто легионеры приезжают сюда с иллюзией, – говорит Падре. — Они не знают, что такое Украина, что такое война, когда началась эта проблема с россиянами и в чем она заключается. У меня есть свои группы в WhatsApp и Facebook. Я каждое утро пишу туда. Прошу у Бога защиты, любви, прошу защиты для солдат и их семей. А после этого, где-то в 18 часов каждый день, отправляю мотивационный текст, где рассказываю об украинской истории, культуре, украинских традициях и о том, как эта проблема начиналась. Потому что ситуация не нова. Это очень-очень старое. Россияне начали войну в 2014 году, но проблема гораздо более давняя.

Отец Макарий - православный священник

Помимо духовных дел Падре помогает легионерам всем, чем может. Помогает разгрузить вещи из грузовиков, помогает с переводом, когда требуется переводчик. Многие ребята в Легионе говорят на испанском и не понимают ни украинского, ни английского.

Падре с побратимами

Под прицелом враждебных ИПСО

Активную работу капеллана в Украине не могли не заметить враги. Россияне раздобыли фотографии священника и стали использовать их для своей типичной пропаганды. Так, они активно постили фото с Падре в соцсетях, называя его нацистом:

– В Telegram есть группа. Они поставили туда мои фотографии и сказали, что я воин, нацист. Страшные вещи. Но моя миссия – духовная миссия.

"Моя миссия – духовная", — подчеркивает капеллан

Мы не можем говорить на языке врага

Падре всю свою жизнь мечтал быть военным капелланом, потому что вся его семья, в частности отец и дед, военные:

– Для меня быть здесь и быть капелланом в украинской армии – это большой дар, дар Божий. Мы говорим слова. Эти слова живут в сердце солдата. Мой отец всегда говорил мне: "Когда человек без традиций – это мертвый человек». Я люблю эту страну, как свою. Я пришел сюда не за деньгами. Я пришел сюда, чтобы служить Богу и служить народу этой страны. Для меня большая честь быть здесь. Помогать людям, помогать иностранным солдатам. И мне очень грустно, когда люди начинают говорить со мной на русском. Мне это противно. Мы не можем говорить на языке врага. Россияне всегда хотели убить украинцев, украинскую национальность, украинских граждан.

Душа Легиона

Падре пользуется заслуженным уважением среди своей паствы – своих побратимов. Он во всех смыслах этого слова – душа Легиона. О капеллане с искренним уважением отзывается командование:

– Это очень яркая личность, – говорит командир 2-го Интернационального легиона обороны Украины майор Александр Якимович. – Он сам из Бразилии, но представитель Украинской церкви в Бразилии. И он у нас очень позитивный. Ребята его любят. И фактически он помогает во всех потребностях веры, представителям всех конфессий и религий, которых можно встретить в нашем Легионе.

Не о религии, а о Боге

Падре охотно делится секретом такого общения:

– У нас есть солдаты разных конфессий: католики, православные, протестанты, мусульмане. Некоторые веруют, другие нет. Кто-то просто хочет узнать больше о Боге. Я не говорю с ними о религии, я говорю о Боге. Потому что Бог один. К примеру, был парень из Марокко. Он мусульманин. Я трижды читал Коран. И я при разговоре с ним употребляю слова из Корана, чтобы мотивировать его. А он на меня смотрит: "Отче, откуда ты это знаешь?" — "Потому что я читал твою Книгу, а ты нет" (смеется. – Ред.). У нас дверь открыта для всех. Мы никогда не скажем, что ты грешишь, ты отправишься в ад. Нет. У нас есть ребята-атеисты. Я им говорю, что никто не идеален (улыбается. – Ред.). В моей стране есть такая шутка: "Мы можем быть атеистами, пока не постучится смерть, феминистами, пока не женаты, и коммунистами, пока не разбогатеем". (Смеется.)

В Легионе есть солдаты разных конфессий, есть и атеисты

Падре уверен, что отражение российского широкомасштабного вторжения не только о границах или территориях, но, прежде всего, о борьбе с безбожием и всемирным злом:

– Россияне еще при Советском Союзе хотели убить украинскую веру. Они хотят убить веру в Бога. Эта страна (Украина. – Ред.) благословенна Богом.

Теперь новая паства, новые побратимы и новый дом Падре здесь:

– Я не намерен возвращаться в свою страну после окончания войны. Я хочу остаться здесь, в Украине, и помогать украинцам. И я готов отдать жизнь за этот народ.

"Хочу остаться здесь, в Украине, и помогать украинцам", — говорит Падре

Интернациональные легионы обороны Украины действуют в форме батальонов специального назначения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Личный состав легионов — военнослужащие Вооруженных сил Украины, они пользуются такими же правами, правовой и социальной защитой, получают соответствующие материальное, денежное и другие виды обеспечения. В составе Легионов бок о бок сражаются за Украину иностранные добровольцы и граждане Украины. При поступлении на военную службу в Интернациональный легион для граждан Украины знание иностранного языка не обязательно, но является преимуществом. Для иностранных добровольцев опыт военной службы не обязателен, но является преимуществом.

Узнать больше о Интернациональном легионе обороны Украины можно на официальном сайте по ссылке.

Материал подготовлен Группой взаимодействия с медиа Интернационального легиона обороны Украины.