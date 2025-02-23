Что такое "4.5.0.", "зеленка" и "двухсотый": как военный сленг стал частью нашего языка

Военный сленг в повседневной жизни: слова, которые изменила война.

Война оказала существенное влияние на язык украинцев, в том числе и на повседневный словарный запас. Многие военные термины и сленговые выражения, которые ранее были понятны только военным, стали привычными и в гражданской жизни.

Сегодня мало кто переспрашивает, что значит "Сушка" — так военные называют истребители Су-27, Су-30, Су-57, выполняющие задания в небе. Не менее распространенным термином стала "Арта" — сокращенное название артиллерии, играющей ключевую роль в боях.

Линия фронта в разговорах военных и гражданских часто фигурирует как "Нуль" — первая линия разграничения, где всегда горячее. Оттуда к тылу могут доставлять "двухсотых" (погибшие) и "трехсотых" (раненые), слова, которые, к сожалению, стали частью ежедневных сводок.

Интересная фраза, которая вошла в обиход даже среди гражданских, — "4.5.0.", что означает "все спокойно" Почему такие цифры? Это загадка, но военные используют именно их.

На фронте активно применяют "птичек" — беспилотники, выполняющие разведку или наносящие удары. А двигаться через "зеленку" (заросли, лесистая местность) нередко приходится в условиях повышенной опасности.

Украинцы также запомнили слово "передок" — так военные называют передовую. Там особенно ценят "ништяки" — вкусности от волонтеров, поднимающих боевой дух. А вот без "броника" (бронежилета) на передовой некуда.

Этот слэнг стал частью нашей реальности, показывая, как тесно война переплелась с жизнью украинцев.

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