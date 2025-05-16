Русских жаба задавила? Фольклористка объяснила, как советская власть украла украинскую букву

Детям в советское время в школах говорили, что украинских букв — 32

Под влиянием русского языка фонетика украинского изменилась, поэтому украинцы начали произносить некоторые звуки иначе, чем это было раньше. А чтобы "закрепить успех", власти репрессировали букву, которой мы обозначали отсутствующий у русских звук.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала дипломированная филолог, преподавательница украинского языка, фольклористка и популяризатор родного языка Мария Словолюб. Она объяснила, как советское правописание сознательно уничтожило букву "Г".

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— Очень обидно, когда современные языковеды, изучая украинский, слышат об этих изменениях, они удивляются: "Серьезно? У нас такое было?" Да, у нас было. Было очень много всего, что советское правописание не просто вытеснило — оно это сознательно уничтожило. Можно даже сказать — репрессировало, — говорит филолог о букве "Ґ".

Она напомнила, что сегодня в украинском алфавите мы имеем 33 буквы.

— Но в советское время в школах нам говорили, что букв — 32, потому что "Ґ" изъяли. А между тем звук "Ґ" — это твердый заднеязычный согласный — вполне характерный для украинского языка. У нас есть слова: "ґанок", "ґрати", "ґудзик" и многие другие, — объясняет популяризатор родного языка.

По ее словам, под влиянием русского, где такого звука просто не существует, "Ґ" вытеснился.

— И следствием стало массовое смешивание "Ґ" и "Г", которое мы видим до сих пор. Люди часто говорят "грати" вместо "ґрати" (в значнии решетки. — Ред.), или "гречно дякую", хотя правильно — "ґречно дякую". Ведь когда мы говорим "гречно", то это уже связывается с гречкой, хотя слово "ґречно" вообще не имеет с ней ничего общего.

Так что звук "Ґ" — живой, и его нужно лелеять, активно возвращать в собственную речь, — подытожила Мария Словолюб.

Напомним, ранее она рассказала "Телеграфу", как из украинского языка вытеснили слова на "Ы".