Почему на Харьковщине — суржик, а на Тернопольщине — диалект. Фольклористка дала страшное объяснение

В школьную программу следует включить изучение диалектов, чтобы дети знали, как разговаривали их бабушки

В украинском языке с древности остаются диалектные конструкции, которые уже не являются частью современной литературной нормы, однако в некоторых местностях их продолжают использовать. Ведь диалекты построены на целой языковой системе, включающей интонации, произношение, построение предложений и грамматические формы.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала филолог, преподавательница украинского языка, фольклористка и популяризатор родного языка Мария Словолюб. В качестве примера она привела фразы "мені сі захтіло" или "я буду робив" .

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— Например, на Харьковщине был слобожанский, степной или приднепровский говор, но сейчас он практически вытеснен. Почему? Потому что исчезли его носители. Из-за репрессий, голода, русификации. Мы все знаем о последствиях Голодомора 1932–33 годов. К тому же он прошелся по селам, а крестьяне, как известно, больше всего использовали и до сих пор используют диалекты в языковом употреблении. А когда нет носителей, которые используют этот диалект, то некому передавать язык дальше.

Все вытеснилось одно другим. И когда мы задумываемся, почему на Харьковщине – суржик, а на Тернопольщине (где страшного Голодомора 1932-33 не было. — Ред.) — диалект, то вспомним, что заглянув в диалектологическую карту, убедимся, что диалект есть повсюду. Только из-за исторически-политических условий где-то сохранился лучше, а где-то наоборот, почти исчез, — говорит филолог.

По ее словам, особенно интересны диалекты Западного Полесья. Они — одни из самых древних, обладают чертами еще с V–VII века. И они позволяют проследить, как именно формировался украинский язык. Именно поэтому диалектология — невероятно интересная наука, позволяющая понять не только язык, но и историю народа.

— И напоследок, если бы могла, я бы изучение диалектов ввела в школьную программу. Дети могли бы исследовать, как разговаривали их бабушки, какие диалекты были в их регионе. Это не только помогло бы сохранить языковое наследие, но дало бы четкое понимание: суржик — это другое. Это не диалект, — подытожила Мария Словолюб.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", почему Дарина, Дарья и Даша — не одно имя.