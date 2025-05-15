Как вытеснить русский язык из украинского информпространства. Филолог дала несколько советов

Украинские дети вынуждены жить между двумя языковыми мирами

Дети на школьных переменах продолжают общаться на русском языке даже после лет обучения на украинском языке из-за культурной доминанты языка соседней страны. Русскоязычные книги, фильмы, сериалы показывали, что русский — это норма.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала филолог, преподавательница украинского языка, фольклористка и популяризатор родного языка Мария Словолюб. Она объяснила, что проблема глубже, чем просто "дело в родителях" или "дело в социуме".

Больше читайте в публикации: "Это не украинские имена": филологиня о языковых мифах, русский YouTube для школьников и польза суржика".

— Раньше считалось, что говорить по-русски — это вроде бы модно, современно, показатель образованности. Почему? Потому что все доступные источники — книги, фильмы, музыка —– были в основном русскоязычными. Даже после провозглашения независимости Украины, библиотеки были заполнены литературой российских авторов. А книги на русском языке, как переводные, так и оригинальные, продолжали издавать и после 2014 года, после начала войны, — говорит филолог.

Однако она отмечает, что русскоязычный YouTube и музыка становится культурной доминантой в Украине. По ее мнению, молодежь активно потребляет русскоязычный контент.

— И хочешь ты того или нет, среда влияет. Ты невольно начинаешь копировать, перенимать. Именно поэтому я обращаю внимание на эти аспекты: если мы хотим, чтобы дети говорили на украинском, должны создать для них украиноязычную информационную среду — в книгах, кино, музыке, YouTube-контенте, — говорит фольклористка.

По ее словам, язык должен быть нормальным, привычным — языком образования, воспитания и любви.

— Школа обеспечивает обучение на украинском, но она не может контролировать, на каком языке общаются друзья ребенка или какой контент он смотрит. А если друзья русскоязычные, то и сам ребенок переходит на русский.

Популяризатор родного языка говорит, что все начинается с тех, кто создает контент.

— Мы должны сделать ставку на качественный украиноязычный продукт. Следующее звено — это родители.

Она отметила: чтобы наши дети не росли с мыслью, что русский — это их родной язык, когда Украина ежедневно борется за свою независимость — нужно меняться.

— Повторю: язык — это сознание. Поэтому, отвечая на вопрос "что делать", нужно постоянно показывать, почему украинский язык имеет значение. Говорить с детьми, с родителями, создавать качественный украиноязычный контент. Ведь детям действительно очень сложно, когда они вынуждены жить между двумя языковыми мирами: уроки на украинском — перемены на русском. Это очень нагружает мозг. А ребенок нуждается в целостном, понятном языковом пространстве. И именно мы должны помочь ей его сформировать, — подытожила Мария Словолюб.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", почему на Харьковщине – суржик, а на Тернопольщине – диалект.