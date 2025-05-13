Нам говорили, что таких нет: слова на какую букву есть в украинском языке

Советская пропаганда пыталась уничтожить эту букву, чтобы сделать украинский максимально похожим на русский

В школе многим из нас рассказывали, что слов, начинающихся с буквы "И", не существует. Это утверждение благодаря советской пропаганде прочно закрепилось в сознании многих поколений украинцев как бесспорный факт.

"Телеграф" пообщался с дипломированным филологом, преподавательницей украинского языка, фольклористкой и популяризатором родного языка Марией Словолюб. По ее словам, запрет слов с начальной "И" был искусственным ограничением украинского языка. Об этом она рассказала в интервью "Реченец" вместо "дедлайна": филологиня о том, как русификация уничтожила десятки украинских слов и чем заменять англицизмы.

Мария Словолюб отмечает: "Звук "И". Вы, наверное, также помните, как в школе нам говорили: слов на букву "И" не бывает. Но это не так. Если взять словарь Бориса Гринченко — начало ХХ века — там было более 90 слов, начинавшихся с "И". Уже позже, в советское время, начали говорить, что таких слов нет. И даже уже при независимой Украине это продолжалось."

Словарь Бориса Гринченко, заключенный в начале XX века, содержал значительное количество украинских слов, которые начинались с буквы "И".

Правописание 2019 возвращает к украинскому языку его удельные элементы. Филолог приводит примеры слов, которые постепенно возвращаются к активному употреблению: "другой" вместо "другой", "ирий" в выражении "улетели в ирий" вместо "улетели в теплые края".

"В русском языке слов на "И" в начале слова не бывает — поэтому эту норму нам навязали, чтобы и мы ее избавились. Но у нас они есть — и это хорошо, что мы возвращаем их", — подчеркивает Мария Словолюб.

Ранее "Телеграф" также писал о том, как правильно "паяльник" называть украинским и как на него говорили раньше.