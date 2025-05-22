"Окраєць" — что означает это слово и почему оно было самым ценным в древних украинских семьях

Это слово, которое следует знать каждому

Слово "окраєць" сегодня услышишь нечасто, хотя раньше оно было в ежедневном употреблении украинцев. Это первый отрезанный краешек хлеба, который считался самым вкусным из-за хрустящей корочки.

В украинских семьях такой кусок часто отдавали гостям или самым молодым – это был знак уважения. Об этом рассказывает "СловОпис".

По данным "СловОпис", "окраєць" – это больше, чем просто кусок хлеба. "Это доверие: самый вкусный кусок всегда отдавали самому маленькому, гостю, или тому, кто дольше не был дома. Это благодарность — когда самый вкусный кусок клали возле миски с борщом. Это любовь — потому что даже в самые тяжелые времена, когда хлеб был один на всех, горбушку всегда кто-то отдавал другому", — отметили.

Академический толковый словарь украинского языка определяет "окраєць" как "ломтик, отрезанный от непочатого края хлеба". Слово происходит от "край" или "окраина" — то есть буквально означает "отрезанный край".

В разных частях Украины "окраєць" имел свои особенности. На Полесье его часто смазывали салом или маслом с солью. На Гуцульщине иногда поджаривались на огне, что придавало ему особый аромат. На Слобожанщине был обычай натирать горбушку чесноком для лучшего вкуса.

"Окраєць" пахнет теплым тестом и звучит как нежный шорох ножа по корочке. В нем — целый пласт культуры: уважение к хлебу, забота о ближнем, тихое гостеприимство", – добавляют фольклористы.

Интересно, что в разных регионах Украины первый кусок хлеба имеет разные названия. Кроме "окраєць", используют слова "цілушка", "челюстка", "лобок", "осух" и другие. Но именно "окраєць" чаще всего встречается в классической украинской литературе, в частности в произведениях Нечуя-Левицкого, Яновской и Васильченко.

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