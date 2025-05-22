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"Окраєць" — что означает это слово и почему оно было самым ценным в древних украинских семьях

Автор
Наталья Кухарик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Горбушка хлеба
Горбушка хлеба. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это слово, которое следует знать каждому

Слово "окраєць" сегодня услышишь нечасто, хотя раньше оно было в ежедневном употреблении украинцев. Это первый отрезанный краешек хлеба, который считался самым вкусным из-за хрустящей корочки.

В украинских семьях такой кусок часто отдавали гостям или самым молодым – это был знак уважения. Об этом рассказывает "СловОпис".

По данным "СловОпис", "окраєць" – это больше, чем просто кусок хлеба. "Это доверие: самый вкусный кусок всегда отдавали самому маленькому, гостю, или тому, кто дольше не был дома. Это благодарность — когда самый вкусный кусок клали возле миски с борщом. Это любовь — потому что даже в самые тяжелые времена, когда хлеб был один на всех, горбушку всегда кто-то отдавал другому", — отметили.

Академический толковый словарь украинского языка определяет "окраєць" как "ломтик, отрезанный от непочатого края хлеба". Слово происходит от "край" или "окраина" — то есть буквально означает "отрезанный край".

В разных частях Украины "окраєць" имел свои особенности. На Полесье его часто смазывали салом или маслом с солью. На Гуцульщине иногда поджаривались на огне, что придавало ему особый аромат. На Слобожанщине был обычай натирать горбушку чесноком для лучшего вкуса.

"Окраєць" пахнет теплым тестом и звучит как нежный шорох ножа по корочке. В нем — целый пласт культуры: уважение к хлебу, забота о ближнем, тихое гостеприимство", – добавляют фольклористы.

Интересно, что в разных регионах Украины первый кусок хлеба имеет разные названия. Кроме "окраєць", используют слова "цілушка", "челюстка", "лобок", "осух" и другие. Но именно "окраєць" чаще всего встречается в классической украинской литературе, в частности в произведениях Нечуя-Левицкого, Яновской и Васильченко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о 5 популярных словах, которые только единицы могут перевести на украинский правильно. Эти слова часто звучат в обиходе.

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