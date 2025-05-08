Как называется застежка на бюстгальтере на украинском языке: вы точно этого не знали

Это слово еще часто используют как сленговое

В украинском языке есть множество забавных слов, которые мы редко используем по назначению или не используем вообще. Например, мало кто знает, как на самом деле называются крючки на застежке бюстгальтера.

Правильно эта деталь на украинском языке будет звучать как "гаплик". Об этом на своей странице в Instagram рассказывает украинский музыкант, редактор и журналист Рами Аль Шаер.

"В украинском языке есть множество слов, которые описывают приспособления для соединения различных частей одежды. Это и "пряжка" и "фібула", "защібка", "запонка" и даже "клярма" (клямба). Все зависит от того, что и где вы пристегиваете", — говорит он.

Автор ролика подчеркнул, что если говорить конкретно про бюстгальтер, то крючки на застежке будут называться "гаплик". Это слово еще часто используют как сленговое.

Однако можно использовать привычным всем синоним "застібка".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинском языке говорить "підростаюче покоління" неправильно. Есть более подходящий вариант, которым можно сказать о молодежи.