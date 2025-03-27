Эти популярные 5 слов только единицы могут перевести на украинский правильно: проверьте себя

Эти слова часто звучат в быту

В украинском языке существует немало интересных и благозвучных соответствий к русским словам. Однако есть среди них и те, которые не всем с первого раза удается правильно перевести.

"Телеграф" расскажет о 5 распространенных словах, которые сложно быстро перевести на украинский. Заметим, что большинство из них имеют несколько синонимов.

К примеру, трудности могут возникнуть со словом "вызывающий", которое ошибочно переводят как "викликаючий". Или же слово "баловать" в украинском будет не "балувати".

Какие слова трудно перевести с первого раза

"Вызывающий" — это слово означает кого-то или что-то, что вызывает эмоции. Обычно речь идет о чем-то негативном или неприемлемом. На украинском правильно говорить:

зухвалий;

нахабний;

безсоромний.

"Мнимый" — это нечто фальшивое, надуманное, не соответствующее действительности. Правильно на украинском говорить:

уявний;

удаваний;

позірний.

"Ущерб" — это слово описывает и финансовые, и материальные потери. Правильно переводить так:

збиток;

шкода;

невигода.

"Баловать" — это уделять кому-то слишком много внимания или заботы, следуя всем желаниям объекта. Так часто говорят о детях — "разбаловали ребенка", но на украинском будет — "розпестили дитину". Правильные варианты перевода:

розпещувати;

панькати;

пестити.

"Внушительный" — это нечто большое, масштабное, то, что производит сильное впечатление. На украинском можно сказать:

значний;

авторитетний;

той, що вражає.

Заметим, что некоторые слова нужно правильно использовать в соответствии с контекстом. К тому же от вышеуказанных слов не следует образовывать причастия с окончанием -ючи. Говорить "вражаючий" и "викликаючий" не правильно.

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