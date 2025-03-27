Эти популярные 5 слов только единицы могут перевести на украинский правильно: проверьте себя
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Эти слова часто звучат в быту
В украинском языке существует немало интересных и благозвучных соответствий к русским словам. Однако есть среди них и те, которые не всем с первого раза удается правильно перевести.
"Телеграф" расскажет о 5 распространенных словах, которые сложно быстро перевести на украинский. Заметим, что большинство из них имеют несколько синонимов.
К примеру, трудности могут возникнуть со словом "вызывающий", которое ошибочно переводят как "викликаючий". Или же слово "баловать" в украинском будет не "балувати".
Какие слова трудно перевести с первого раза
"Вызывающий" — это слово означает кого-то или что-то, что вызывает эмоции. Обычно речь идет о чем-то негативном или неприемлемом. На украинском правильно говорить:
- зухвалий;
- нахабний;
- безсоромний.
"Мнимый" — это нечто фальшивое, надуманное, не соответствующее действительности. Правильно на украинском говорить:
- уявний;
- удаваний;
- позірний.
"Ущерб" — это слово описывает и финансовые, и материальные потери. Правильно переводить так:
- збиток;
- шкода;
- невигода.
"Баловать" — это уделять кому-то слишком много внимания или заботы, следуя всем желаниям объекта. Так часто говорят о детях — "разбаловали ребенка", но на украинском будет — "розпестили дитину". Правильные варианты перевода:
- розпещувати;
- панькати;
- пестити.
"Внушительный" — это нечто большое, масштабное, то, что производит сильное впечатление. На украинском можно сказать:
- значний;
- авторитетний;
- той, що вражає.
Заметим, что некоторые слова нужно правильно использовать в соответствии с контекстом. К тому же от вышеуказанных слов не следует образовывать причастия с окончанием -ючи. Говорить "вражаючий" и "викликаючий" не правильно.
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