"Дар’я", "Дарія" или "Дарина"? Как правильно обращаться на украинском

Многие совершают одну и ту же ошибку

В украинском языке многие допускают ошибку, считая одинаковыми именами "Дар’я", "Дарія" и "Дарина". На самом же деле у них разное происхождение и значение.

У имен "Дарія", "Дар'я" персидское происхождение – это женский вариант мужского имени Дарий. Поэтому имя "Дар’я" переводят как "победительница".

Потому называть "Дарину" "Дашей" будет точно неправильно. На самом деле эта уменьшительная форма корректна имени "Дар’я". А имя "Дарина" имеет славянское происхождение. Дословный перевод звучит так: "Дарована Богом". Иногда его еще переводят как "подарок", потому что имя Дарина очень похоже на болгарское слово "дарен".

Чтобы правильно обратиться к Дарине, следует использовать удельные украинские ласковые формы из перечня:

Дара;

Дана;

Даруся;

Даринка;

Дарийка;

Дарця;

Дарка;

Даронька;

Дарочка;

Даруня;

Дарусенька;

Дарусечка;

Даруненька;

Дарунечка;

Дарусик.

Отметим, что одной из форм имени Дарина является Одарка. Поэтому девушек и женщин с этим именем также можно называть Одарочка или Одарочка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как действительно звучали древние украинские имена до русификации.