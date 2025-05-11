"Дар’я", "Дарія" или "Дарина"? Как правильно обращаться на украинском
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Многие совершают одну и ту же ошибку
В украинском языке многие допускают ошибку, считая одинаковыми именами "Дар’я", "Дарія" и "Дарина". На самом же деле у них разное происхождение и значение.
У имен "Дарія", "Дар'я" персидское происхождение – это женский вариант мужского имени Дарий. Поэтому имя "Дар’я" переводят как "победительница".
Потому называть "Дарину" "Дашей" будет точно неправильно. На самом деле эта уменьшительная форма корректна имени "Дар’я". А имя "Дарина" имеет славянское происхождение. Дословный перевод звучит так: "Дарована Богом". Иногда его еще переводят как "подарок", потому что имя Дарина очень похоже на болгарское слово "дарен".
Чтобы правильно обратиться к Дарине, следует использовать удельные украинские ласковые формы из перечня:
- Дара;
- Дана;
- Даруся;
- Даринка;
- Дарийка;
- Дарця;
- Дарка;
- Даронька;
- Дарочка;
- Даруня;
- Дарусенька;
- Дарусечка;
- Даруненька;
- Дарунечка;
- Дарусик.
Отметим, что одной из форм имени Дарина является Одарка. Поэтому девушек и женщин с этим именем также можно называть Одарочка или Одарочка.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как действительно звучали древние украинские имена до русификации.