Укр

"Дар’я", "Дарія" или "Дарина"? Как правильно обращаться на украинском

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Есть ли разница между именами "Дар’я", "Дарія" или "Дарина" Новость обновлена 11 мая 2025, 15:46
Есть ли разница между именами "Дар’я", "Дарія" или "Дарина". Фото Freepik

Многие совершают одну и ту же ошибку

В украинском языке многие допускают ошибку, считая одинаковыми именами "Дар’я", "Дарія" и "Дарина". На самом же деле у них разное происхождение и значение.

У имен "Дарія", "Дар'я" персидское происхождение – это женский вариант мужского имени Дарий. Поэтому имя "Дар’я" переводят как "победительница".

Потому называть "Дарину" "Дашей" будет точно неправильно. На самом деле эта уменьшительная форма корректна имени "Дар’я". А имя "Дарина" имеет славянское происхождение. Дословный перевод звучит так: "Дарована Богом". Иногда его еще переводят как "подарок", потому что имя Дарина очень похоже на болгарское слово "дарен".

Чтобы правильно обратиться к Дарине, следует использовать удельные украинские ласковые формы из перечня:

  • Дара;
  • Дана;
  • Даруся;
  • Даринка;
  • Дарийка;
  • Дарця;
  • Дарка;
  • Даронька;
  • Дарочка;
  • Даруня;
  • Дарусенька;
  • Дарусечка;
  • Даруненька;
  • Дарунечка;
  • Дарусик.

Отметим, что одной из форм имени Дарина является Одарка. Поэтому девушек и женщин с этим именем также можно называть Одарочка или Одарочка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как действительно звучали древние украинские имена до русификации.

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