Забудьте про "анютины глазки": как называются эти нежные цветы на украинском

"Анютины глазки" форма хоть и распространена, однако не соответствует нормам украинского языка

В повседневной речи украинцев до сих пор часто встречаются слова, которые являются смесью украинского и русского языков, в частности, во время употребления названий растений Одним из примеров является популярное, но словосочетание "анютины глазки".

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как такие цветы называть правильно.

Это нежное растение имеет несколько прекрасных украинских названий, которые не только благозвучны, но и глубоко укоренены в нашей языковой традиции. Вместо калькированного названия "анютины глазки", уместно использовать один из трех удельно украинских вариантов: зозулині черевички, братки или братчики. Заметим, что этот цветок знают также как фиалку трехцветную.

Фиалка трехцветная, фото: Википедия

Что известно об этом растении

Братчики – однолетнее или двухлетнее растение из семейства фиалковых, высотой до 45 см. Она легко приспосабливается к разным условиям, растет на лугах, опушках, склонах и даже на нарушенных участках. Светолюбива, зацветает с начала лета и до августа.

Этот цветок ценят не только декоративностью, но и лечебными свойствами — в народной медицине его применяют при простудах, кожных заболеваниях и как противовоспалительное средство. Распространено почти по всей Украине, кроме Крыма, сосредоточение заготовок — в Полесье и Лесостепи.

Ранее "Телеграф" сообщал, как на украинском правильно называть осенние цветы, такие как всеми известные "георгіни", "гладіолуси" и т.д.