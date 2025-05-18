Не "тяпка" и "підгодувати": как правильно говорить о саде и огороде по-украински
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Некоторые сельскохозяйственные термины могут поставить в тупик
Весной многие украинцы традиционно начинают работы в саду и огороде, которые продолжаются до поздней осени. Однако люди, которые не так давно перешли на украинский язык, часто допускают ошибки в некоторых терминах, связанных с сельским хозяйством.
"Телеграф" решил прояснить несколько важных моментов, чтобы помочь избежать русизмов, а также расширить лексикон. Ведь украинский язык особенно ярок в теме природы, земли и урожая. Он раскрывает то, что в русском часто остается незамеченным.
Огородно-садовые работы
Грабли и лопата в украинском языке называются также, как и в русском, а вот русская "тяпка" – по-украински "сапка", отсюда и "сапати", то есть полоть.
"Опрыскивать" на украинском языке звучит "обприскувати", а "опрыскиватель" – "обприскувач".
"Удобрение" переводится как "добриво". Нельзя не заметить, что в украинском это слово сильнее раскрывает свой корень от слова "добро". "Удобрять" будет звучать как "удобрювати".
И здесь мы подходим к распространенной ошибке. Русское слово "подкормить" наши сограждане часто переводят как "підгодувати", однако правильно здесь использовать слово "підживити", а "подкормка" для садовых и огородных культур – "підживлення".
Также напомним, что русское слово "окучивать" переводится на украинский как "підгортати".
Что растет в саду
Слова "фрукты и ягоды" на украинском языке звучат так же как и на русском. Однако у нас есть менее распространенное уникальное слово "садовина". Его значение охватывает весь ассортимент плодов, которые мы выращиваем в саду — деревьях и кустарниках.
Пример: "Цього року садовина вродила щедро: яблука, груші, порічки — на будь-який смак".
Мы не будем перечислять названия всех садовых плодов, поскольку многие из них схожи с русским вариантом. Расскажем лишь о тех, которые отличаются.
Садовая "клубника" на украинском называется "полуниця", а дикая земляника — это "суниця". "Крыжовник" – это "аґрус", а "ежевика" — это "ожина".
Примечательно, что в русском языке черная и красная "смородина" называется одинаково, в то время как в украинском для красной ягоды есть отдельное слово "порічки".
Огород и бахча
Что касается огорода, в нем, как правило, растут овощи, которые называют "овочі" и это правильно. Между тем в украинском языке существует замечательное слово "городина", которое является более аутентичным. В это понятие входит все выращенное на огороде, в том числе бахчевые культуры.
Напомним, что "тыква" на украинском языке будет звучать как "гарбуз", "арбуз" – это "кавун", а "бахча", то есть участок, где растут бахчевые культуры – "баштан". Интересно, что все три этих слова заимствованы из крымско-татарского языка, поскольку в украинском не было соответствий.
Пример: "На баштані вже достигли перші кавуни й дині".
Ранее мы рассказали, как русификация уничтожила десятки украинских слов и чем заменять англицизмы, в том числе "ОК" и "дедлайн".