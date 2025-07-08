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Гладиолус - это калька? Как по-украински правильно назвать этот летний цветок

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
Очаровательные гладиолусы имеют еще одно название в украинском языке Новость обновлена 08 июля 2025, 20:26
Очаровательные гладиолусы имеют еще одно название в украинском языке. Фото Pixabay

Эти варианты уместны, поэтому выбирайте тот, что лучше подходит ситуации

Каждый август в Украине бурлит цветочное буйство — ко Дню знаний школьники несут яркие букеты учителям, и часто в них можно увидеть надменные цветы с мечевидными листьями и роскошными лепестками. В обиходе их привыкли называть гладиолусами.

Но действительно ли это слово? "Телеграф" рассказывает, как такие цветы называть правильно.

На самом деле украинский язык имеет 2 варианта: и гладиолус, и косарик.

Гладиолус – это слово латинского происхождения. Его корень gladius означает "меч", намекающий на форму листьев растения. В этой форме название закрепилось в международной ботанической традиции, поэтому широко употребляется в научных, образовательных и бытовых контекстах. Словари современного украинского языка также фиксируют слово гладиолус, так что отказываться от него не обязательно.

Косарик – более народное, удельно украинское название. Ее происхождение связано с образом косы – как орудием, так и символом движения, серпа или меча. Это слово чаще можно услышать в разговорной речи или в литературе, и особенно мило для тех, кто заботится о чистоте украинского языка.

Итак, если вы называете это растение гладиолусом – это не ошибка. Если же говорите косарик – это звучит даже поэтично. Вы можете смело использовать оба варианта в зависимости от контекста: формальный или разговорный.

Что известно об этих цветах

Гладиолусы или косарики как правильно на украинском
Гладиолусы или косилки

Это многолетнее клубнелуковичное растение из семейства петуховых. Его стройный прямой стебель может достигать до 150 см, а листья — тонкие, линейные, мечевидные, характерного голубовато-зеленого оттенка.

Цветки гладиолуса крупные, яркие и очень декоративные. Они собраны в колосовидное соцветие, которое может быть односторонним, двусторонним или спиральным. Разнообразие форм и цветов поражает — от белого и розового до темно-бордового, фиолетового или даже зеленого.

В природе существует около 250 видов гладиолусов, большинство из которых происходит из южной Африки. Однако выведены тысячи сортов, адаптированных к разным климатическим условиям.

Растение размножается клубнелуковицами, которые ежегодно возобновляются. Они покрыты пленчатыми чешуями – от белого до темно-красного цвета.

Сегодня гладиолус – одна из самых любимых садовых культур в Украине. Его выращивают как для оформления клумб, так и для срезки в букеты. Благодаря своему величеству он считается цветком победы, силы и уважения.

Ранее "Телеграф" сообщал, как называются хрупкие цветы, которые украинцы часто называют в быту "анютины глазки".

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