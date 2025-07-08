Гладиолус - это калька? Как по-украински правильно назвать этот летний цветок

Эти варианты уместны, поэтому выбирайте тот, что лучше подходит ситуации

Каждый август в Украине бурлит цветочное буйство — ко Дню знаний школьники несут яркие букеты учителям, и часто в них можно увидеть надменные цветы с мечевидными листьями и роскошными лепестками. В обиходе их привыкли называть гладиолусами.

Но действительно ли это слово? "Телеграф" рассказывает, как такие цветы называть правильно.

На самом деле украинский язык имеет 2 варианта: и гладиолус, и косарик.

Гладиолус – это слово латинского происхождения. Его корень gladius означает "меч", намекающий на форму листьев растения. В этой форме название закрепилось в международной ботанической традиции, поэтому широко употребляется в научных, образовательных и бытовых контекстах. Словари современного украинского языка также фиксируют слово гладиолус, так что отказываться от него не обязательно.

Косарик – более народное, удельно украинское название. Ее происхождение связано с образом косы – как орудием, так и символом движения, серпа или меча. Это слово чаще можно услышать в разговорной речи или в литературе, и особенно мило для тех, кто заботится о чистоте украинского языка.

Итак, если вы называете это растение гладиолусом – это не ошибка. Если же говорите косарик – это звучит даже поэтично. Вы можете смело использовать оба варианта в зависимости от контекста: формальный или разговорный.

Что известно об этих цветах

Гладиолусы или косилки

Это многолетнее клубнелуковичное растение из семейства петуховых. Его стройный прямой стебель может достигать до 150 см, а листья — тонкие, линейные, мечевидные, характерного голубовато-зеленого оттенка.

Цветки гладиолуса крупные, яркие и очень декоративные. Они собраны в колосовидное соцветие, которое может быть односторонним, двусторонним или спиральным. Разнообразие форм и цветов поражает — от белого и розового до темно-бордового, фиолетового или даже зеленого.

В природе существует около 250 видов гладиолусов, большинство из которых происходит из южной Африки. Однако выведены тысячи сортов, адаптированных к разным климатическим условиям.

Растение размножается клубнелуковицами, которые ежегодно возобновляются. Они покрыты пленчатыми чешуями – от белого до темно-красного цвета.

Сегодня гладиолус – одна из самых любимых садовых культур в Украине. Его выращивают как для оформления клумб, так и для срезки в букеты. Благодаря своему величеству он считается цветком победы, силы и уважения.

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