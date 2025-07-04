Забудьте про Машу, Дашу и Наташу: как правильно звучат эти имена на украинском

Эксперт объяснила как правильно обращаться к украинкам

В украинском языке есть много слов, с написанием или произношением которых возникают некоторые проблемы. То же самое касается и имен, ведь очень много российских форм, например: Маша, Даша, Лена, Света и так далее.

Наталья Гевко в проекте "Как правильно" рассказала, как нужно писать разговорные формы женских имен. Для каждого из них существует несколько вариантов.

Например:

Наташа — Ната, Наталка, Наталя.

Маша — Маруся, Марічка или Марійка.

Даша — Дара, Даруся, Дарця или Даринка.

Катюша — Катруся, Катря или Катеринка.

Ириша — Руся, Іринка, Орися, Оринка.

Кристина — Христя, Христина.

Анюта — Ганнуся, Ганя, Ганця. К слову, это имя еврейского происхождения и пришло в греческий язык из иврита, поэтому Ганна намного ближе к оригиналу, чем Анна.

Имена Лена, Алена и Света не годятся с точки зрения украинской фонетики и морфемики. А уже Оленка и Світланка звучат по-украински.

"Светлана в украинском языке может сокращать до Лана, а Оленка — до Лена (не Лєна)", — говорит эксперт.

Также украинскому языку присущи сокращения женских форм имен, с окончаниями "ця", например: Ганця, Янця, Дарця, Вірця, Юльця, Ольця, Гальця, Любця.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как написать слово "правобережны" на украинском языке. Эксперты указали на ошибки, которые многие допускают.