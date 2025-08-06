Она жила еще во времена динозавров: в Украине заметили очень редкую рептилию (видео)
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Обычно она живет несколько десятков лет
Редкие животные живут в Украине — недавно во Львовской области обнаружили краснокнижный вид. А в Одесской области заметили черепаху, занесенную в Красную книгу.
Как рассказали в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, европейскую болотную черепаху, "тихую героиню из глубины эпох", обнаружили на северо-западной окраине поселка Ширяево, у ставка. Сейчас этот вид на грани исчезновения, однако в Одесской области эта черепаха еще выживает — в водах Кодымы, Тилигула, Куяльников, Чичиклии, ставках и пойменных болотах.
Ее предки появились еще 200 миллионов лет назад в мезозойскую эру, когда динозавры только набирали популярность. И хотя из 26 семей черепах по сей день дожили только 12 — эта скромная представительница все еще держится на плаву, — рассказали экологи
Почему вымирает европейская болотная черепаха
Этот вид исчезает из-за человеческой деятельности — осушение болот, изменение русел рек, уничтожение мелких водоемов. Европейская болотная черепаха занесена в Красный список МСОП, Европейский красный список, охраняется Бернской конвенцией.
Если вам удастся увидеть болотную черепаху – не берите ее в руки, не тяните домой, не кормите "со стола". Просто сохраните эту встречу в фото и памяти, – призвали экологи
Европейская болотная черепаха – что о ней известно
Европейская болотная черепаха (Emys orbicularis) – это единственный аборигенный вид пресноводных черепах в Украине и большей части Европы. В нашей стране встречается практически по всей местности. Эта черепаха живет в ставках, озерах, реках, болотах с медленным течением.
Питается рыбой, лягушками, насекомыми, моллюсками, водяными растениями. Активна с апреля по октябрь, а зимует в иле на дне водоемов или в норах на берегу. Яйца болотная черепаха откладывает на суше, обычно 5-12 штук.
Как выглядит европейская болотная черепаха
- Размер панциря: обычно 12-20 см, иногда до 35 см.
- Цвет панциря: темно-бурый или черный с желтыми пятнами и полосками.
- Пластрон (нижняя часть панциря): желтоватый с темными пятнами
- Кожа темная с желтыми пятнышками
Напомним, ранее соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко рассказал "Телеграфу", что ухудшение состояния дельты Днестра привело не только к потере озер, но и массовому исчезновению водолюбивых птиц и других животных. Часть из них вынуждена мигрировать в другие регионы, другая – искать убежища вблизи загрязненных прудов очистных сооружений.