Она жила еще во времена динозавров: в Украине заметили очень редкую рептилию (видео)

Обычно она живет несколько десятков лет

Редкие животные живут в Украине — недавно во Львовской области обнаружили краснокнижный вид. А в Одесской области заметили черепаху, занесенную в Красную книгу.

Как рассказали в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, европейскую болотную черепаху, "тихую героиню из глубины эпох", обнаружили на северо-западной окраине поселка Ширяево, у ставка. Сейчас этот вид на грани исчезновения, однако в Одесской области эта черепаха еще выживает — в водах Кодымы, Тилигула, Куяльников, Чичиклии, ставках и пойменных болотах.

Ее предки появились еще 200 миллионов лет назад в мезозойскую эру, когда динозавры только набирали популярность. И хотя из 26 семей черепах по сей день дожили только 12 — эта скромная представительница все еще держится на плаву, — рассказали экологи

Почему вымирает европейская болотная черепаха

Этот вид исчезает из-за человеческой деятельности — осушение болот, изменение русел рек, уничтожение мелких водоемов. Европейская болотная черепаха занесена в Красный список МСОП, Европейский красный список, охраняется Бернской конвенцией.

Если вам удастся увидеть болотную черепаху – не берите ее в руки, не тяните домой, не кормите "со стола". Просто сохраните эту встречу в фото и памяти, – призвали экологи

Европейская болотная черепаха – что о ней известно

Европейская болотная черепаха (Emys orbicularis) – это единственный аборигенный вид пресноводных черепах в Украине и большей части Европы. В нашей стране встречается практически по всей местности. Эта черепаха живет в ставках, озерах, реках, болотах с медленным течением.

Ее взгляд действительно, будто из глубины веков

Питается рыбой, лягушками, насекомыми, моллюсками, водяными растениями. Активна с апреля по октябрь, а зимует в иле на дне водоемов или в норах на берегу. Яйца болотная черепаха откладывает на суше, обычно 5-12 штук.

Детеныши черепахи

Как выглядит европейская болотная черепаха

Размер панциря: обычно 12-20 см, иногда до 35 см.

обычно 12-20 см, иногда до 35 см. Цвет панциря: темно-бурый или черный с желтыми пятнами и полосками.

темно-бурый или черный с желтыми пятнами и полосками. Пластрон (нижняя часть панциря): желтоватый с темными пятнами

(нижняя часть панциря): желтоватый с темными пятнами Кожа темная с желтыми пятнышками

Напомним, ранее соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко рассказал "Телеграфу", что ухудшение состояния дельты Днестра привело не только к потере озер, но и массовому исчезновению водолюбивых птиц и других животных. Часть из них вынуждена мигрировать в другие регионы, другая – искать убежища вблизи загрязненных прудов очистных сооружений.