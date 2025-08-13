Нанесли ущерб государству на 33 млн грн. Генпрокурор объявил о 28 подозрениях на Житомирщине
Под следствием – председатель сельсовета, депутат, руководители предприятий и местные чиновники
Органы прокуратуры в Житомирской области объявили 28 подозрений за сделки, нанесшие ущерб государству более чем на 33 млн грн. Среди подозреваемых председатель одного из сельсоветов, депутат, руководители государственных и коммунальных учреждений, подрядчики, должностные лица местных властей. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
"Земля, бюджеты, имущество общин — ничего святого для тех, кто привык грабить", — отметил генпрокурор.
Он привел несколько примеров наиболее дерзких схем.
Земельные схемы:
- Бывший руководитель филиала Госземагентства и руководители коллективных сельхозпредприятий завладели 152 земельными участками в Малинской и Чоповицкой общинах — 1747 га.
- Начальник отдела Олиевского сельсовета незаконно передал 3,5 га земель.
- Глава Головковского сельсовета внесла фальшивые сведения в договор аренды 100 га.
Неправомерные выгоды:
- Чиновник Малинского горсовета требовал деньги за "невмешательство" в работу предпринимателя.
- В суд направлено дело в отношении заместителей директора частной фирмы и и.о. директора госпредприятия, получивших 1,4 млн грн за беспрепятственное пользование более 300 га земли.
Дерибан бюджета:
- Ремонты, закупки электроэнергии, реконструкции детсада, фиктивные выплаты за лечение пациентов, фиктивное трудоустройство — схемы работали в школах, больницах, коммунальных предприятиях.
Декларационная "амнезия":
- Депутат Житомирского горсовета "забыл" задекларировать имущество на несколько миллионов.
В общем:
- 33,1 млн грн — убытки бюджета;
- 4,9 млн грн – незадекларированное имущество;
- 0,4 млн грн – легализованные незаконно полученные средства.
"Принцип один: привилегий или исключений нет. Закон — один для всех", — подчеркнул Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.