Нанесли ущерб государству на 33 млн грн. Генпрокурор объявил о 28 подозрениях на Житомирщине

Под следствием – председатель сельсовета, депутат, руководители предприятий и местные чиновники

Органы прокуратуры в Житомирской области объявили 28 подозрений за сделки, нанесшие ущерб государству более чем на 33 млн грн. Среди подозреваемых председатель одного из сельсоветов, депутат, руководители государственных и коммунальных учреждений, подрядчики, должностные лица местных властей. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"Земля, бюджеты, имущество общин — ничего святого для тех, кто привык грабить", — отметил генпрокурор.

Он привел несколько примеров наиболее дерзких схем.

Земельные схемы:

Бывший руководитель филиала Госземагентства и руководители коллективных сельхозпредприятий завладели 152 земельными участками в Малинской и Чоповицкой общинах — 1747 га.

Начальник отдела Олиевского сельсовета незаконно передал 3,5 га земель.

Глава Головковского сельсовета внесла фальшивые сведения в договор аренды 100 га.

Неправомерные выгоды:

Чиновник Малинского горсовета требовал деньги за "невмешательство" в работу предпринимателя.

В суд направлено дело в отношении заместителей директора частной фирмы и и.о. директора госпредприятия, получивших 1,4 млн грн за беспрепятственное пользование более 300 га земли.

Дерибан бюджета:

Ремонты, закупки электроэнергии, реконструкции детсада, фиктивные выплаты за лечение пациентов, фиктивное трудоустройство — схемы работали в школах, больницах, коммунальных предприятиях.

Декларационная "амнезия":

Депутат Житомирского горсовета "забыл" задекларировать имущество на несколько миллионов.

В общем:

33,1 млн грн — убытки бюджета;

4,9 млн грн – незадекларированное имущество;

0,4 млн грн – легализованные незаконно полученные средства.

"Принцип один: привилегий или исключений нет. Закон — один для всех", — подчеркнул Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.