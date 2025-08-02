Более 1,5 млн под матрасом и новый мотоцикл. Что интересно в декларации фигуранта коррупционной схемы Гайдая

Заработал более полумиллиона за 2024 год

Председателя Мукачевской РГА Сергея Гайдая называют одним из организаторов масштабной коррупционной схемы в закупке БПЛА и РЭБов. НАБУ и САП уже задержали 4 фигурантов дела.

"Телеграф" решил выяснить, что в декларации Гайдая и какие доходы он получает. Отметим, что сейчас Гайдай занимает должность главы Мукачевской РГА, до этого он был руководителем Луганской ОВА.

По данным декларации главы администрации, он за 2024 год получил 576 868 грн зарплаты, то есть более 48 тысяч грн в месяц. При этом в его собственности одна квартира на 55,7 квадратных метров, приобретенная в 2008 году. С 2024 года Гайдай арендует квартиру, площадью 49,5 квадратных метров.

Гайдай Сергей

Сколько зарабатывает

Недвижимость Гайдая

В автопарке возможного фигуранта коррупционной схемы один автомобиль — TOYOTA FJ CRUISER 2016 года за 850 000, приобретенный в 2021 году. В 2024 году он купил мотоцикл INDIAN SCOUT BOBBER 2024 года выпуска за 645 575. Любопытно, что стоимость мотоцикла превышает даже общую сумму зарплаты за год.

Какое авто имеет

Мотоцикл Indian Scout Bobber 2024

Кроме того, в декларации Гайдай указал немалую сумму сбережений, а именно 32 000 евро наличными. В гривнах это более 1,5 млн грн. Откуда у председателя Мукачевской РГА с зарплатой более 500 тысяч и без дополнительных доходов такая сумма неизвестно.

Какие сбережения

Что известно о коррупционной схеме

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и средств РЭБ. Среди разоблаченных на взятке действующий народный депутат Украины, главы районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие Национальной гвардии. Известно, что суть схемы заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по предварительно завышенным ценам. Приблизительно 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

НАБУ и САП разоблачили на взятках депутата, чиновников и военных НГУ

Отметим, что официально факт задержания Гайдая или объявления ему подозрения не подтверждали. Однако об этом сообщает УП, ссылаясь на свои источники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из нардепов сначала ограничивал НАБУ и САП, а затем восстанавливал независимость.