Генпрокуратура разоблачила коррупционные схемы в лесном хозяйстве на сотни миллионов гривен

Результат системной коррупции, служебной халатности и откровенного обогащения за счет природных ресурсов в государственных предприятиях "Леса Украины" и "ЛИАЦ" — так назвал генеральный прокурор Руслан Кравченко выявленные факты нанесенного ущерба государству и приобретения необоснованных активов должностными лицами.

"167 миллионов убытков из-за незаконной вырубки деревьев. Еще почти 140 миллионов — необоснованные активы. Более 40 подозрений за последние недели, - написал Руслан Кравченко в своем Telegram-канале. — Сегодня прокуроры Специализированной экологической прокуратуры сообщили о более чем 20 подозрениях. Самое крупное и дерзкое дело — схема работников ГП "Леса Украины" и ГП "ЛИАЦ".

На данный момент уже проведено 50 обысков, восемь работников ГП "ЛИАЦ" и пять — ГП "Леса Украины" — получили подозрения. В результате: задержаны организатор и 3 участника преступной организации.

По словам генпрокурора, суть коррупционной схемы заключалась в следующем: работник ГП "ЛИАЦ" по запросу служащих ГП "Леса Украины" изменял важную информацию в "Единой государственной системе электронного учета древесины". А именно: удалял документы о происхождении древесины, занижал ее объем, изменял класс качества.

"За 2021-2024 годы сделано более 10 000 таких изменений. Стоимость "услуг" — от 5 до 30 тыс. грн. Документально подтверждено получение более 10 млн грн неправомерной выгоды. Больше всего нарушений — в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях", — сообщил Руслан Кравченко.

Отмечается, что в целом только за последние недели экологическая прокуратура объявила более 40 подозрений, из которых 21 — работникам ГП "Леса Украины" и два человека арестованы. Меры пресечения избраны генеральному директору ГП "Леса Украины" за незаконное обогащение и бывшему директору Костопольского лесхоза за обогащение и недостоверное декларирование имущества. Также немалое количество должностных лиц этих предприятий получили подозрения.

По словам генпрокурора, в 2025 году органы прокуратуры уже подали более 300 исков на возврат 7 511 гектаров леса. Сумма убытков — 351 млн грн. Государству уже возвращено 175 гектаров.

"Как видно из результатов работы — к масштабным злоупотреблениям причастны те, кто должен защищать лес и отвечать за его сохранение. Мы принципиально реагируем на каждое злоупотребление. И работаем дальше. Без пауз и компромиссов", — резюмировал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.